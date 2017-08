"Ni ayer, ni mañana: hoy", el nuevo spot de campaña de María Eugenia Vidal

La mandataria lanzó en Instagram una nueva pieza de propaganda con alusiones a medidas nacionales

Aunque no se presenta a ningún cargo en las elecciones primarias que se celebran en dos semanas, la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, publicó un nuevo spot de campaña de Cambiemos donde se alude, en parte, a medidas del gobierno nacional.

A diferencia de la mayor parte de los spots, el que lanzó Vidal hoy no muestra a candidatos, obras, ni personas "de a pié", sino letras negras con la tipografía de Cambiemos sobre un fondo blanco, que remarcan las medidas que el Gobierno destaca de su gestión. De fondo se escucha una suave voz femenina que podría recordar a la de la mandataria. También la música de un piano.

En simultáneo, las palabras de la voz "en off" aparecen escritas. Se trata de una técnica utilizada con frecuencia en las redes sociales para hacer llegar los mensajes a los usuarios, por distintos motivos, no pueden escuchar los audios de los videos. El spot fue publicado en la cuenta de Instagram de la ex vicejefa de gobierno porteño, hoy al mando de la provincia más poblada del país, un territorio decisivo en términos electorales.

"Hoy. Ni ayer, ni mañana. Hoy", se escucha apenas empieza el video. "No hay cepo al dólar, el Indec vuelve a ser confiable, los servicios del Estado llegan a donde no llegaban", sigue la voz.

Y menciona entre otras medidas, "la baja de la inflación", "la lucha contra el narcotráfico", "los proyectos de energía renovable", "la generación de empleo" y "la posibilidad de acceder a créditos con montos similares a los de un alquiler".

"Sigamos cambiando juntos, Cambiemos", es la última frase del spot, difundido en la cuenta de Instagram de Vidal.

La gobernadora aunque no es candidata, difunde la campaña de Cambiemos a través de sus redes sociales. También acompaña a los postulantes de Cambiemos en la provincia y en la Ciudad, para apuntalarlos con su buena imagen. Hoy, por ejemplo, recorrió la 131 Exposición Rural, donde se sacó selfies con el público, posó para los fotógrafos junto a ejemplares ovinos y vacunos, y recibió pedidos de obras para librar a la producción de las inundaciones en el norte bonaerense. Estuvo con los precandidatos a senadores en la provincia, el ex ministro de Educación nacional, Esteban Bullrich y Gladys González, ex titular de Acumar.