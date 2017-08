Lo distinto, mucho más interesante que lo semejante

Martha es la persona en el mundo que conozco hace más tiempo. Toda una vida, literalmente", dijo una vez Daniel Barenboim. Los dos, Argerich y Barenboim, fueron compinches en una Buenos Aires que pervive en el recuerdo de unos poquísimos afortunados. Una Buenos Aires que, por un lado, vivía todavía la Edad de Oro del tango y que, por el otro, con el Teatro Colón como corazón, se integraba como astro propio en una constelación enteramente europea. Después, las carreras los separaron un poco, pero ellos nunca dejaron de seguirse, aunque fuera a la distancia. Tocaron juntos cuando Barenboim estaba al frente de la Orchestre de Paris, colaboraron de nuevo en la década de 1980, y desde 1996, en Berlín, las actuaciones se volvieron más frecuentes. Esto incluye los conciertos y dúos de piano de los últimos tres años en el Colón. Es como si Argerich y Barenboim hubieran empezado a cerrar un conmovedor círculo amistoso y artístico. Pero ese círculo no está cerrado y seguirá dibujándose cada vez que vuelvan a tocar juntos, cada vez que vuelvan a reencontrarse para hacer eso que mejor saben hacer y que hacen de la mejor manera en que puede ser hecho en este mundo: musizieren, "hacer música", como dice el significativo verbo alemán.

Con todo, la historia común, la biografía compartida, no alcanza para explicar eso que son capaces de hacer juntos. Barenboim contó también que de su infancia los dos habían conservado "el alma argentina": "Los argentinos somos personas un poco sentimentales. Eso nos une". No es un secreto que Argerich y Barenboim no podrían ser personas más distintas; lo son en sus gestos, en sus hábitos, en sus repertorios (restringido uno, inabarcable el otro), en su carácter y, lo que más importa aquí, lo son también en su inteligencia musical y en su pianismo. Esas mismas diferencias son las que explican la tremenda afinidad que existe entre ellos; finalmente, lo distinto es mucho más interesante que lo semejante. Más allá de todo lo que pueda decirse, la fricción de lo distinto es la auténtica clave de este dúo. Cada presentación del dúo Argerich-Barenboim es un ritual, que como todo ritual mantiene diferencias y recurrencias. Hace años que nos presentan los programas más maravillosos: de Mozart a Stravinsky, de Bartók a Brahms. Ese ritual pianístico -regalo puntual de cada año- empezará a tener hoy una nueva peripecia.