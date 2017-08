Qué están mirando nuestros críticos

1 - Yo les gané a los spoilers

Dicen que es imposible. Que con encender una computadora o utilizar un teléfono celular alcanza para que estalle la burbuja. Evitar enterarse de los detalles de una serie que está en boga para decidir el tiempo de consumir los capítulos es una tarea titánica. Pero lo conseguí. Fue de casualidad y después de pensar que había fracasado estrepitosamente. La serie en cuestión: Big Little Lies. Nivel de dificultad de esquivado de spoilers: sideral. Una miniserie de HBO, basada en un libro y protagonizada por Reese Witherspoon y Nicole Kidman en su debut en las series será comentada y analizada hasta el cansancio. Sin embargo, valiente o ingenua, decidí grabarla y no verla hasta que terminara. El problema: cuando ya tenía seis de sus siete episodios en el decodificador hubo que cambiarlo. Adiós al plan maestro, adiós a una de las series más nominadas a los premios Emmy. Pero hubo revancha. HBO Signature está emitiendo de nuevo la ficción semanalmente, una frecuencia que encaja con su tensión, humor e intriga. Un rompecabezas cuidadosamente construido desde el guión de David E. Kelley sobre la vida de un grupo de mujeres interpretadas con tanta habilidad por sus actrices que cada uno de sus suspiros contiene un mundo.

Big Little Lies: por HBO Signature

2 - Buscando a Buffy

Desde 2003, un siglo en el veloz mundo de las series, cada nueva temporada busco y no encuentro esa nueva serie que reemplace a Buffy, la cazavampiros, serie de fantasía, angustia adolescente y el difícil pasaje a la adultez que creó Josh Whedon mucho tiempo antes de que fuera el director/rey Midas de Los vengadores. Aquella serie permitió repensar lo que una protagonista femenina podía ser para la TV y redefinió géneros de modos inesperados e innovadores. Por eso es tan difícil repetir la alquimia. Por eso, Lucifer, con sus ángeles caídos, demonios seductores y esa policía tan bella como valiente tal vez se parezca a lo que llevo tanto tiempo buscando. La primera temporada de la serie disponible en Netflix no requiere grandes esfuerzos intelectuales, busca entretener livianamente a aquellos interesados en un universo de fantasía en el que Lucifer (Tom Ellis) se tomó unas vacaciones del infierno y se instaló en Los Angeles. Allí regentea el bar Lux y se divierte utilizando su habilidad para influir sobre los débiles humanos. Hasta que por sus jueguitos empieza a desarrollar una enfermedad que sus hermanos demonios no pueden dejar pasar: la empatía. Diversión, fantasía y batallas bíblicas. Vale la pena intentarlo.

Lucifer: disponible en Netflix

3 - Madres, mentiras y video

Hubo un tiempo en el que las familias registraban cada festejo con cámaras de video. Se grababa porque se podía. Nadie miraba las imágenes, nadie recordaba que estaban ahí. Sin embargo, siempre hay un valiente que se anima a lanzarse de cabeza a ese mundo de lentejuelas, hombreras y cabellos con permanentes y claritos que fueron los años ochenta. Algo de esas situaciones bizarras, desopilantes y tiernas tiene la serie The Goldbergs. La familia que integran mamá Beverly, general implacable con cualquiera que intente atacar a sus cachorros -Erica, Barry y Adam-; papá Murray, devoto de su sillón, y el abuelo materno, un "casanova" geriátrico. Cada uno de los episodios de la ficción nos recuerda que quizá sea buena idea rescatar esos videos del olvido. Hasta que terminan y, por suerte, una vez más nos olvidamos de ellos.

The Goldbergs: Comedy Central