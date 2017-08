Destacado de la semana

Nueva sorpresa stone: Sigue siendo un misterio cómo se las ingenian para seguir manteniendo la atención de fans y medios luego de más de medio siglo de carrera. Lo cierto es que luego de que Keith Richards asegurara hace apenas unos días que podría haber nuevo disco de los Rolling Stones (el ya alguna vez anunciado con temas nuevos, o una continuación o segunda parte del álbum de covers "inspiradores" del año pasado Blue & Lonesome) lo que sí se puso en circulación son dos temas -"Gotta Get a Grip" y "England Lost"- y sus videos del nuevo proyecto de Mick Jagger, y que, según informa el sello Universal son respuestas del cantante a la "confusión y frustración con los tiempos en que vivimos"; el resultado de "la ansiedad y desconocimiento de la cambiante situación política". El cantante agregó también que las grabó en abril pero que quiso lanzarlas ahora y no cuando completara el álbum. "No quería esperar hasta el año próximo cuando estas canciones perdieran todo impacto y no significaran nada." Un Jagger inesperadamente "comprometido" o una orquestada campaña para promocionar Rolling Stones On Air in the Sixties, un boxset con un libro y DVD con las presentaciones para radio y TV que hicieron en los 60 y que saldrá en septiembre.