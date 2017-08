La playlist - Hoy: Visitas Vol. II

"Moving On and Getting Over"

John Mayer

El músico norteamericano vuelve con un álbum recién editado, The Search for Everything, y un ambicioso show al aire libre. 29 de octubre, en el Hipódromo de Palermo.

"Still Breathing"

Green Day

Vuelve la alegría, vuelve el trío de punk rock norteamericano con nuevo álbum bajo el brazo, Revolution Radio, y coincidiendo con el estreno en Buenos Aires del musical American Idiot, basado en su ópera rock de 2004. 10 de noviembre, en el estadio Vélez Sarsfield.

"Up & Up"

Coldplay

La banda de Chris Martin cerrará la gira mundial A Head Full of Dreams donde la inició allá por el 31 de marzo de 2016: en La Plata. Un show que quedará en la historia para los fans argentinos. 14 de noviembre, en el Estadio Único de La Plata.

"That's What I Like"

Bruno Mars

A mover el culo con Bruno, que debutará en el país con su gira 24K Magic World Tour. Como telonero actuará el grupo DNCE, liderado por Joe Jonas, ex Jonas Brothers. 25 de noviembre, en el Estadio Único de La Plata.

"Innocence"

Tarja Turunen

La cantante finlandesa presentará sus últimas dos producciones discográficas: The Brightest Void y The Shadow Self. 25 de noviembre, en el Estadio Luna Park.

"Salka"

Sigur Ros

Como cabeza de cartel de una nueva edición del festival Sónar Buenos Aires, los islandeses se subirán por primera vez a un escenario argentino. Además, se presentarán Trentemoller, Pantha Du Prince, Gilles Peterson, Tokimonsta, Nosaj Thing, Daniel Melero y Carisma. 26 de noviembre, en Tecnópolis.

"Virtual Insanity"

Jamiroquai

Jay Kay vuelve con sus pasos de baile y sombreros extravagantes para un show renovado de su banda, con todos sus hits, pero también con nuevo álbum recién editado: Automation. 14 de diciembre, en el Hipódromo de Palermo.

"Electric Blue"

Arcade Fire

Con disco nuevo a punto de salir, el primero desde la edición de Reflektor, en 2013, la banda canadiense regresará para actuar en el marco de otro festival: Bue (su debut en el país fue como cabeza de cartel del Lollapalooza, en 2014). 15 de diciembre, en Tecnópolis.

"Ascension"

Gorillaz

Será la quinta visita de Damon Albarn a la Argentina, pero la primera con su banda animada (lo había hecho tres veces con Blur y una como solista). Gorillaz cerrará esta nueva edición del festival Bue, del que también participará Vince Staples, el rapero que canta en este tema, incluido en el último álbum del grupo de Albarn, Humanz). 16 de diciembre, en Tecnópolis.

"Front The Line"

Major Lazer

Si bien aún no se conoce qué días actuará cada una de las bandas y artistas que acompañarán a Arcade Fire y Gorillaz en el Bue, también serán parte del festival un puñado de artistas de espíritu alternativo como Major Lazer, Kali Uchis, Parquet Courts, Baxter Dury, Brazilian Girls, Acid Arab, Stone Giant, entre otros.

"Going Backwards"

Depeche Mode

La banda llegará al país por tercera vez, tras su show de 2009, en el marco del Personal Fest y aquel legendario debut en 1994, en el estadio de Vélez Sarsfield. Ahora, Dave Gahan, Martin Gore y Andrew Fletcher lo harán con disco nuevo bajo el brazo y en el marco de su Global Spirit Tour. 24 de marzo, en el Estadio Único de La Plata.