Zama encabezará la embajada argentina en Venecia, dominada por Hollywood

A la película de Lucrecia Martel se sumarán Invisible y Temporada de caza; comenzará el 30 de agosto; tras la polémica en el Festival de Cannes, Netflix tendrá representación por partida triple

Moore y Damon, en el nuevo film de Clooney.

Una amplísima presencia del cine estadounidense, una digna representación argentina en el marco de un mínimo aporte iberoamericano y una selección de prestigioso autores conforman el corazón de la programación de la 74» edición de la Mostra de Venecia (30 de agosto al 9 de septiembre), que su director artístico Alberto Barbera anunció ayer.

-Presencia argentina. Serán tres los largometrajes nacionales en distintas secciones del festival italiano. Zama, el esperado regreso de Lucrecia Martel con la transposición de la novela histórica de Antonio Di Benedetto, se estrenará en la sección oficial (fuera de concurso); Invisible, segundo largometraje de Pablo Giorgelli después de la consagratoria Las Acacias, competirá en Orizzonti; mientras que Temporada de caza, ópera prima de Natalia Garagiola con Germán Palacios, se proyectará en la muestra paralela Semana de la Crítica.

Respecto de su participación en la sección oficial, Giorgelli indicó en diálogo con La Nación que para la película encabezada por Mora Arenillas, Diego Cremonesi y Mara Bestelli que aborda la problemática del embarazo adolescente "la posibilidad de tener un estreno en uno de los festivales mas importantes del mundo constituye una vidriera que puede potenciar su recorrido internacional y su futuro comercial. Es recién mi segundo largometraje y los antecedentes cuentan poco (Las Acacias se hizo hace ya seis años). Cada pelicula debe valerse por sí misma y está bien que asi sea. Estoy muy contento con cómo quedó, se parece bastante a lo que imaginaba antes de hacerla: una historia pequeña, íntima y potente. Y estoy especialmente contento por Mora Arenillas, la protagonista excluyente, una actriz tremenda de apenas 17 años. Su trabajo es impresionante, sutil, hermoso. Ella es el alma de Invisible".

-Dominio de Hollywood. Desde hace años Venecia intenta posicionarse como uno de los festivales que anticipan la temporada de premios que termina con el Oscar. Así como en 2016 estrenó La La Land: Una historia de amor, en esta 74» edición presentará en competencia oficial los nuevos films de Alexander Payne (Downsizing, con Matt Damon, Kristen Wiig, Christoph Waltz y Laura Dern, que será también el film apertura); Guillermo del Toro (The Shape of Water, historia fantástica con Sally Hawkings y Michael Shannon); Darren Aronofsky (Mother!, con Jennifer Lawrence y Javier Bardem); y George Clooney (Suburbicon, comedia negra escrita por los hermanos Coen con -otra vez- Matt Damon, Julianne Moore, Josh Brolin y Oscar Isaac).

También desde Estados Unidos llegarán los nuevos trabajos de Paul Schrader (First Reformed, con Ethan Hawke y Amanda Seyfried); William Friedkin (The Devil and the Father, documental sobre el universo de los exorcismos); James Toback (The Private Life of a Modern Woman, con Sienna Miller y Alec Baldwin); y el mítico documentalista Frederick Wiseman (Ex Libris - The New York Public Library), entre muchos otros.

Invisible, segundo trabajo de Pablo Giorgelli. Foto: Gza. H. Brownyn Gay

-Autores europeos. Los italianos Gianni Amelio y Paolo Virzì, los franceses Robert Guédiguian y Abdellatif Kechiche, y el inglés Stephen Frears son algunos de los directores europeos de larga trayectoria que estrenarán sus más recientes películas en el Lido veneciano.

-Perlitas de la programación. Este año Barbera y su equipo de programadores seleccionaron varias rarezas. Como película de clausura se exhibirá Outrage Coda, violento thriller de y con el japonés Takeshi Kitano; en la nueva competencia dedicada a la realidad virtual se presentarán trabajos de artistas como Laurie Anderson y Tsai Ming-liang; y en un extraño doble programa se proyectará la copia restaurada de Michael Jackson's Thriller, de John Landis, y el making of de ese clásico que filmó Jerry Kramer.

-Netflix. Tras su controversias con Cannes, el popular servicio de streaming estará presente por partida triple con Suburra, su primera serie original italiana; la película Our Souls at Night, de Ritesh Batra, que servirá para presentar los Leones de Oro a la carrera para Jane Fonda y Robert Redford; y los 300 minutos (seis episodios) de la serie Wormwood, de Errol Morris.

-Escasa diversidad. A la nula presencia iberoamericana en la lucha por el León de Oro se le suma otro aspecto preocupante: Angels Wear White, de la china Vivian Qu, es la única de las 21 contendientes al máximo premio dirigida por una mujer. La diversidad (en todo sentido) sigue siendo una cuenta pendiente para la Mostra.