Hermanas encerradas sin salida

Carmencita es una comedia de Patricia Suárez, protagonizada por Graciela Clusó y Diana Kamen, con dirección de Mariano Dossena, con un humor irónico y ácido. No se trata de un lenguaje hilarante que pretende sólo entretener: lo que sucede es mucho más profundo. Es una pieza que habla de la libertad, de lo que sucede cuando cercenamos nuestro propio vuelo. Ambas hermanas no pudieron (o no quisieron) despegar; se quedaron en esa jaula familiar que determina cada uno de sus pensamientos y movimientos. ¿Son nuestros padres responsables de nuestro destino? ¿Así de simple es la tarea del existir? Estoy convencida de que no. De eso habla esta obra que hace reír a carcajadas, pero no porque lo que se cuenta sea "gracioso", sino más bien terrible. La vida de estas hermanas ha sido una jaula constante y ninguna de las dos estaría dispuesta a abrir la puerta y salir a jugar. La metáfora del encierro y del muro se potencia en una puesta austera: sólo una puerta de entrada a una casa de campo. Parecería que ambas se sienten muy a fin en su cautiverio.

Carmencita

Teatro Nün, Ramírez de Velasco 419), el domingo, a las 19. (Última función)

