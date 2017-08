Cartas de los lectores

De Vido

Empleado del Estado

En el debate en Diputados en torno a la permanencia o exclusión de De Vido se expresaron diversas razones jurídicas, o no tanto, en favor de las distintas posturas. Pero entre esas ricas y sabias razones no oí, seguramente por desatento, ninguna que recordara que en el caso de ser aquel diputado empleado del Estado nacional, y, por lo tanto, sujeto al Estatuto para el Personal Civil de la Administración Pública Nacional (ley 22.140), por el solo hecho de ser procesado por un delito doloso sería pasible de ser suspendido en sus funciones, cesanteado y, en caso de ser condenado, exonerado. Y que el empleado público, cualquiera que fuese su jerarquía, meramente sospechado de una conducta irregular, está obligado a promover las investigaciones necesarias para aclarar su conducta.

¿Será entonces que los señores diputados nacionales no son empleados a sueldo y de confianza de la Nación; o que no les es exigible la idoneidad que reclama el artículo 16 de la Constitución Nacional y reglamenta el mentado estatuto?

Norberto A. Giletta

DNI 4.298.214

Escala de valores

El caso del diputado De Vido nos ha mostrado la calidad de los valores de los diputados nacionales. 98 diputados presentes no votaron la expulsión y 20 estuvieron ausentes. El Congreso tenía la facultad constitucional de depurar (con una mayoría de dos tercios) su cuerpo expulsando a una persona inhábil moralmente. La decisión es pura y exclusivamente de valores. Los que decidieron no apoyar la moción del dictamen de comisión nos han demostrado cuál es su escala en ese sentido. A ese detalle no menor debemos prestar atención cuando ejerzamos nuestro voto.

Pablo A. Pirovano

DNI 18.027.314

El mal

Después de ver que De Vido seguirá sentado en su banca a pesar de haber recibido una mayoría de votos de los diputados pidiendo que se vaya, me pregunto: en esta sociedad, ¿el mal ya eclipsa al bien? Me preocupa la moral, la ética, la hombría de bien, la dignidad, no solo del señor De Vido, sino de aquellos que votaron a su favor. Es inentendible que una persona tan cuestionada y con tantos cargos en su contra, si se considera inocente -o al menos ética- no deje su cargo por iniciativa propia.

Me da mucha vergüenza e impotencia como argentino.

Tomás A. Grondona

DNI 4.556.983

Discursos

Respecto de la votación del martes en la Cámara de Diputados, que recuerda a tantas otras donde todos los legisladores llegan con su opinión formada, me pregunto si no sería mejor que nuestros representantes voten una vez que ocupan sus bancas en el recinto y luego vuelvan a sus casas, sin tanto discurso, con la consecuente pérdida de tiempo.

Carlos A. Altgelt

DNI 4.359.798

Patrimonio urbano

Me pregunto si un gobierno que ganó con la promesa de revertir el ciclo de destrucción de patrimonio colectivo que produjo el kirchnerismo debe apelar a tácticas propias de ese régimen, es decir, consumir capital para pagar sueldos y subsidios. Tal sería el caso si el gobierno nacional decide vender, con propósitos inmobiliarios, el predio de la Sastrería Militar en el Barrio de Palermo. Bien sabemos que las distintas administraciones padecen un fuerte déficit como consecuencia de los millones y millones de agentes, jubilados, y subsidiados incorporados al Estado durante el kirchnerismo. Se tolera, ya que no hay más remedio, que se apele al crédito externo para cubrir el faltante que ese desatino generó (son cifras escalofriantes, 40.000 millones de dólares por año). Pero es intolerable que, por migajas con relación a esos importes, haya una depredación del patrimonio urbano de la ciudad de Buenos Aires. Si bien no se trata de un inmueble con valor histórico, tiene un estilo arquitectónico identificatorio del país. Es, además, un edificio de una sola planta y lo que se está preservando también es el espacio aéreo en una ciudad ya de por sí atiborrada de edificaciones. Llevando ese criterio al extremo bien se podrían lotear sectores de los parques públicos de Palermo con fines inmobiliarios. Por algo se empieza.

Carlos Angel Méndez

DNI 4.538.469

Fallo por Aerolíneas

Luego de leer el revés que tuvo la Argentina en el juicio por la estatización de Aerolíneas Argentinas, me pregunto si finalmente los responsables de estas decisiones -presidente, ministros y legisladores- podrán hacerse cargo de este grave y costoso perjuicio económico para todos los argentinos.

Cansada de ver políticos irresponsables, pido que de una vez por todas se cumpla con el juramento que realizan cuando asumen y que la patria se los demande.

Patricia Vidal

DNI 17.131.772

Faltan ingenieros

Coincido con la carta de Ernesto Grether y su preocupación por la falta de ingenieros, con las consecuencias que ello ocasiona. El nuevo ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, dijo: "Hay que formar menos abogados y contadores y más ingenieros; el sistema productivo los necesita". La demanda empresaria de ingenieros no se cubre pues son menos los universitarios en ciencias aplicadas que en humanas y sociales. Y sin ingenieros no hay producción innovadora para que la economía repunte. Los países asiáticos son un ejemplo: valoran a científicos e ingenieros pues con ellos crecieron. El ex diputado nacional Alberto Asseff, hoy diputado del Parlasur, presentó un proyecto de ley para impulsar el estudio de todas las ingenierías, de manera de cambiar la matriz imperante en los últimos 80 años y "crear una economía del conocimiento para crecer", según señala en sus fundamentos. La Argentina tuvo sólo dos presidentes ingenieros: Justo y por unas horas Puerta; la mayoría fueron militares (30) y abogados (28). El tercero es Macri y varios de sus ministros lo son. ¿Podrán impulsar el mencionado proyecto de ley?

Arturo Prins

Director de la Fundación Sales

aprins@sales.org.ar

