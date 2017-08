Lava Jato: detienen a un ex presidente del Banco de Brasil y de Petrobras

Aldemir Bendine está acusado de recibir sobornos de la constructora Odebrecht; fue funcionario durante el gobierno de Dilma

RÍO DE JANEIRO.- En una nueva etapa de la operación anticorrupción Lava Jato, la Policía Federal brasileña detuvo ayer al ex presidente de Petrobras y del Banco de Brasil Aldemir Bendine, acusado de recibir sobornos de la constructora Odebrecht, una de las principales involucradas en el escándalo del petrolão.

Según las investigaciones del Ministerio Público Federal en Curitiba, cuando estaba al frente del Banco do Brasil (2009-2015) Bendine había solicitado a Odebrecht 17 millones de reales (unos 5,5 millones de dólares) en coimas para cerrar una deuda que la compañía tenía con la institución, pero no los recibió. En cambio, sí obtuvo 3 millones de reales (967.000 dólares) ni bien se anunció su pase a Petrobras, donde estuvo entre 2015 y 2016, luego de que prometió no meterse con los negocios de Odebrecht con la petrolera estatal.

"El ex presidente de las instituciones mencionadas y personas relacionadas con él habrían solicitado ventajas indebidas en razón de los cargos que ejercían, para que el grupo Odebrecht no se viera perjudicado en futuros contratos con Petrobras", señaló la Policía Federal en un comunicado.

Como parte del operativo bautizado "Cobra", fueron arrestadas otras dos personas, los hermanos André y Antonio Vieira da Silva, ligados a Bendine, y se realizaron 11 allanamientos en Río de Janeiro, San Pablo, Brasilia y Recife.

Para los fiscales del Lava Jato, los pagos ilegales a Bendine por parte de Odebrecht "sólo se interrumpieron con el encarcelamiento del entonces presidente del grupo, Marcelo Odebrecht", en junio de 2015. El poderoso empresario fue luego condenado a 19 años de cárcel por el juez federal Sérgio Moro, pero su pena será reducida luego de que Odebrecht y otros 77 ex ejecutivos de la compañía aceptaron el año pasado firmar un acuerdo de delación premiada.

Como parte del trato, en el que intervinieron las autoridades judiciales de Brasil, Estados Unidos y Suiza, la firma admitió que desde 2001 pagó sobornos por más de 785 millones de dólares en 12 países de América latina, entre ellos la Argentina (35 millones de dólares).

"Es muy importante señalar que la delación fue apenas el punto inicial. Toda colaboración de Odebrecht fue corroborada por pruebas. A veces se critica las delaciones, pero todas son confirmadas por pruebas", aclaró el fiscal Athayde Ribeiro Costa, que mostró copias impresas de mensajes de texto enviados y recibidos por Bendine y sus colaboradores que están detenidos.

"Este es un caso muy interesante porque el blanco principal del operativo actuó en un período en que la Lava Jato estaba en pleno funcionamiento", señaló por su parte el fiscal Igor Romário de Paula sobre la famosa operación anticorrupción que comenzó en 2014.

El arresto preventivo de Bendine fue ordenado por el juez Moro ante el riesgo de que el ex funcionario del gobierno de Dilma Rousseff, que tiene pasaporte italiano, pudiera fugarse de Brasil. Bendine había comprado un pasaje de ida a Portugal para hoy.

Todavía resta por confirmar si había repasado algún dinero ilegal a partidos políticos de la antigua administración, para los que los hermanos Vieira da Silva también operaban.