Amazon convierte a Jeff Bezos en el hombre más rico del planeta

NUEVA YORK.- Jeff Bezos , el fundador de Amazon , la compañía estadounidense de comercio electrónico, se convirtió ayer en la persona más rica del mundo, luego de desplazar a Bill Gates , creador de Microsoft , por la subida en la bolsa de las acciones del gigante de Internet.

La fortuna del presidente y director ejecutivo del grupo, fundado en 1994 en Seattle, se estima ahora en 90.500 millones de dólares según el cálculo en tiempo real hecho por la revista Forbes, por delante de Bill Gates, cuyos activos se estiman en 90.000 millones de dólares.

Lo esencial de la fortuna de Jeffrey Preston Bezos proviene de su participación en el capital de Amazon, donde es el principal accionista. Según el último documento transmitido a la autoridad reguladora de los mercados, la SEC, el empresario de 53 años poseía 80.890 millones de acciones, 17% del capital.

Las acciones subían ayer a la espera de que Amazon divulgara sus resultados del segundo trimestre después del cierre del mercado. Los analistas esperan que el mayor vendedor online del mundo informe que sus ventas treparon un 22% a 37.200 millones de dólares.

La lista Forbes se elabora con estimaciones que se basan en informaciones públicas, en parte fuertemente oscilantes, como el valor de las acciones o inmuebles. Por eso, el primer puesto de Bezos podría ser más bien momentáneo, sobre todo si vuelven a caer las acciones de Amazon.

Desde la publicación de la clasificación anual de las personas más ricas del mundo por Forbes, el 20 de marzo, la acción de Amazon aumentó alrededor de 24% en la Bolsa, lo que equivale a una ganancia de 17.000 millones de dólares para Jeff Bezos, aunque por el momento sea virtual dado que no vende los títulos.

Su llegada a la cima del ranking de las personas más ricas del mundo representa el surgimiento de las fortunas de la nueva economía, principalmente los fundadores de los gigantes de Internet.

Entre las diez mayores fortunas del mundo figuran también la del fundador de la red social Facebook, el norteamericano Mark Zuckerberg, cuyos activos se estiman hasta la fecha en 72.900 millones de dólares.

Bill Gates encabezó el último ranking publicado por Forbes a finales de marzo por cuarto año consecutivo y por decimoctava vez en los últimos 22 años.

El magnate mexicano Carlos Slim lo privó temporalmente de este título durante cuatro años, entre 2010 y 2013; ahora, el dueño de Telecom ocupa el sexto puesto en el ranking con 54.500 millones de dólares.

El top cinco de las personas más ricas del mundo lo completan también el inversor norteamericano Warren Buffett, con 75.600 millones de dólares, y el dueño de la empresa española Zara, Amancio Ortega, con 71.300 millones de dólares.

Millonarios latinos

Además del mexicano Slim, en el ranking de las 100 personas más ricas del mundo figuran también el brasileño Jorge Paulo Lemann, con 29.200 millones de dólares en la posición 22.

El inversor es conocido en el rubro de la cerveza, donde después de comprar Brahma fue adquiriendo varias otras marcas hasta obtener el 65% del mercado brasileño, y el 80% del mercado argentino, en 2004.

El banquero Joseph Safra (US$ 20.500 millones); el también empresario de la cerveza Marcel Herrmann Telles (US$ 14.800 millones), y el inversor Carlos Alberto Sicupira (US$ 12.500 millones) son los otros tres brasileños que se destacan entre los 100 más ricos.

A su vez, el mexicano Germán Larrea Mota Velasco, dueño de la empresa minera más grande de México y la tercera productora de cobre más grande del mundo, se encuentra en el puesto 82 con 13.800 millones de dólares.

Y dos puestos más abajo, con 13.700 millones de dólares, se posiciona la chilena Iris Fontbona, viuda y segunda esposa de Andrónico Luksic, dueño del grupo que posee minas de cobre en Chile, además de una participación mayoritaria en Quiñenco, un conglomerado chileno que cotiza en Bolsa en los servicios bancarios, de cerveza, manufactura, energía, transporte y puertos.

A su vez, la empresa es dueña de cadenas de hoteles en Croacia.

El club de los megamillonarios

Jeff Bezos - CEO de Amazon: El presidente ejecutivo de Amazon, el mayor vendedor online del mundo, posee 90.500 millones de dólares. Las operaciones de Amazon por el momento no encuentran su techo.

Bill Gates - Fundador de Microsoft: El ex líder del gigante informático donó 31.100 millones de dólares a causas benéficas en 2016 y tiene una fortuna neta estimada en 90.000 millones de dólares.

Warren Buffett - Financista: El magnate norteamericano, de 81 años, propietario del poderoso fondo de inversiones Berkshire Hathaway, también es un reconocido vigoroso filántropo.

Amancio Ortega - CEO de Zara: Al empresario español se le atribuyen bienes y acciones por unos 71.300 millones de dólares. Ortega controla un imperio textil donde las tiendas Zara son la joya de la corona.

