[Video] La compañera de fórmula de Esteban Bullrich habló de las necesidades de los vecinos en la Provincia y criticó la falta de obras de la gestión kirchnerista

La candidata a senadora por Cambiemos Gladys González estuvo en PM y se refirió a la campaña electoral de cara a las elecciones legislativas.

Gladys González: "Este gobierno está haciendo la inversión social más alta de los últimos tiempos"

"Quienes caminamos en la Provincia, percibimos el apoyo de la gente. La gente dice realmente lo que le está pasando, dicen que hacen un esfuerzo mayor para llegar a fin de mes, hablan de las tarifas y hacen esfuerzos pero reconocen que hubo años sin inversión", señaló la compañera de fórmula de Esteban Bullrich .

"En la Provincia encontramos una población resignada; hoy ve la esperanza de poder progresar. Este gobierno está haciendo la inversión social más alta de los últimos tiempos. La gente sabe que lo que le falta es porque le robaron, es por la corrupción", indicó la candidata.

"Venimos de algo muy difícil, supongamos que Cristina Kirchner tiene el 30%, el 70% no quiere volver atrás. El ajuste no va a venir; los programas sociales no se van a recortar, somos los que más hemos invertido. Para que el déficit baje, lo vamos a hacer con mayor producción", manifestó González y agregó que para llegar a ese objetivo se necesita de "un empresariado comprometido".