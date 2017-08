La candidata por la provincia de Cambiemos sufrió una salidera en 2010 en la que murió su hijo; "No salí de terapia intensiva a luchar, me llevó años recuperarme a mí y a mi familia"

Carolina Píparo, sobre la propuesta de seguridad de Sergio Massa: "No va a venir una receta mágica"

Carolina Píparo, una de las candidatas por la provincia de Cambiemos , es -para muchos- un emblema en la lucha contra la inseguridad dado que trabajó en el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y se convirtió en una persona pública cuando fue víctima, en 2010, de una salidera. En ese entonces, estaba embarazada y, pese a no haberse resistido, la golpearon y le dispararon un tiro en la cara. Ella logró salvarse pero el hijo que esperaba, Isidro, tuvo que nacer por cesárea y murió como resultado del ataque. Solo lo pudo conocer por fotos.

Hoy, en Terapia de Noticias, tuvo su primera entrevista televisiva desde el lanzamiento de su campaña y confesó: "No salí de terapia intensiva a luchar, me llevó años recuperarme a mí y a mi familia". Explicó también que su lucha consiste de evitar que a otros "les pase lo mismo". Y agregó que los casos mediáticos suelen ser más tratados de una mejor manera: "Ahí tenés a todo el Poder Ejecutivo en el hospital".

En esta dirección, habló de la importancia que para ella tiene continuar el trabajo de María Eugenia Vidal y Cristian Ritondo en la provincia donde se apunta a re capacitar a la policía y a brindarle más recursos. Y señaló que esto no se logró "de un día para el otro" o con una "receta mágica". Dijo: "No va a venir una receta mágica ni con Rudolph Giuliani ni con nadie" ante la pregunta sobre la relación de Sergio Massa con el ex alcalde de Nueva York.

Píparo aclaró también que su objetivo no radica en el "endurecimiento de penas" sino en su "cumplimiento". Para ella, hay "muchos 'Polaquitos y mucha negación para atender el conflicto" dado que ella sugiere que lo primero que se debe hacer es separar al niño del entorno y, una vez hecho eso, hay que abordarlo para adelantarse a la tragedia.