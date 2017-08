Timoteo Gordillo, pionero de las rutas y postas argentinas

Foto: LA NACION

Timoteo Gordillo nació en Malligasta, La Rioja, el 22 de agosto de 1814, hijo de Pedro y de Patricia Ortiz de Ocampo. Pasó con su pariente Gregorio Villafañe a Villa Mercedes, Uruguay; allí trabajó con carbón y leña; era un peón más en el establecimiento, vestía chiripá y ushutas hechas por el mismo.

En 1832, ya en Buenos Aires, se enteró de que Facundo Quiroga había ordenado fusilar a su padre. Residió en Córdoba, donde el 1° de marzo de 1838 se casó con Eulalia Cordero. Viajó por negocios entre Córdoba y La Rioja, hasta que luego de la derrota de Lavalle en la batalla de Quebracho Herrado decidió trasladarse con su familia a Chile. Allí se instaló en Copiapó.

Instaló una fábrica de adobe; vendió material para la construcción de la iglesia, y comenzó a trasladar, con tropas de carros, materiales al puerto. Compró carruajes para el traslado de pasajeros. Dos veces al año pasaba de la Argentina a Chile arreos de hacienda, negocio que le dio muy buenos frutos. En la revista Todo es Historia, de 1982, se publicaron sus memorias, en ellas manifiesta que cruzó la Cordillera, con esta finalidad 28 veces.

Enterado de la caída de Rosas, se muda con su familia a Mendoza. En grandes carros de dos ruedas tirados por varios bueyes organizó un flete de carga entre Mendoza y Rosario, una travesía que duraba cuatro meses.

En 1858 trajo de Estados Unidos 150 carros de cuatro ruedas y elásticos (los primeros), 100 coches, dos molinos, arados y maquinaria agrícola. Los buques que trajeron esta maquinaria fueron los primeros de ultramar en fondear en el puerto de Rosario.

Por esta fecha, Gordillo comenzó a tomar rutas de Joaquín Fillol y Juan Rusiñol; con más servicios y una reducción en el precio de los asientos.

El 15 de diciembre de 1859 es designado inspector de postas y caminos. Recorrió todos los caminos hasta Salta, Córdoba, y Santa Fe. De regreso de la inspección decidió abrir caminos rectos para ahorrar tiempo. Estuvo asociado con Urquiza, Virasoro y del Carril, entre otros.

En sus memorias manifiesta: "...me puse inmediatamente a la obra poblando los desiertos. Desde el Carcarañá al Oeste la primera casa puesta, fue en las Totoras, 2°. Cañada de Gómez, 3° Ranchos, 4° Tortugas. En el Carcarañá hice una casa y un puente: coloqué también una chata en el río con el consentimiento de don Ramón Medina propietario de esos terrenos. En la 5° Posta (Espinillo) hice una casa fortín que consistía en un foso, ancho de 4 metros por 3 de profundidad, con puente levadizo. En ese punto los indios, con frecuencia, atacaban a los pasajeros. 6° Posta Los Leones, casa y fortín. 7° Los Dos Árboles, ídem, ídem. 8° Cáceres. 9° Las Palmas, en terrenos particulares. 10° El Águila estación principal. 11° Cuchi-corral. 12° Las Chapas, casa particular y posta. 13° Bella Vista. 14° Casa Villalonga. 15° Río Segundo, posta y casa particular. 16° Toledo, y de allí a Córdoba."

Creó la empresa La Primera Cordobesa, acortando el tiempo entre Córdoba y Rosario, con carros tirados por mulas.

Falleció en Buenos Aires el 29 de agosto de 1894. El diario la nacion dijo entonces: "El organizó las primeras postas; trazó caminos, estableció diligencias, introdujo molinos, elemento de agricultura...Y todo esto no tanto por la pasión del lucro, sino por pagar su tributo a la civilización y a su actividad incesante, que era como una fiebre del patriotismo".