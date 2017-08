Ante un mercado granario volátil, aconsejan tomar coberturas

Mercado alterado

"El mercado climático en los Estados Unidos viene complicado y puede seguir complicado en los próximos 15-20 días", apunta Matías Amorosi, de la consultora Globaltecnos SA. En ese escenario, "no sería conveniente comprometer toda la soja o el maíz 2017/2018 ahora, sino dejar correr al mercado con la expectativa de alcanzar valores más altos", agrega.

Futuro más call

No obstante, el técnico también recomienda fijar un precio de venta objetivo -por ejemplo, US$ 265 por tonelada para la soja- y, una vez alcanzado, vender el 15-20% de la cosecha esperada. Luego se puede comprar un call mayo por si se complica el clima sudamericano. Esta opción de compra tenía esta semana una prima de US$ 4, con un valor de ejercicio de US$/t 278.

Otra opción: comprar puts

Alejandro Meneses aconseja comprar puts por un alto porcentaje de la producción, buscando primas bajas, sin importar el valor de ejercicio. Si el mercado climático se afirma y los precios suben, el valor de ejercicio no importa. Si el mercado baja, se aprovecha un precio de ejercicio bajo, pero por un gran porcentaje de la cosecha.