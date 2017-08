La mitad de las mesas de votación bonaerenses no tiene autoridades

Unos 33.300 telegramas fueron devueltos sin respuesta a la justicia electoral

LA PLATA.- A quince días de las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO), la provincia de Buenos Aires enfrenta un escollo para fiscalizar las elecciones: la mitad de las mesas de votación que se desplegarán en el distrito aún no tiene presidente de mesa que fiscalice el proceso eleccionario.

Unos 33.300 telegramas fueron devueltos la semana pasada a la justicia federal con competencia electoral en esta capital. Esto es el 46% de las 71.178 autoridades que se requieren para el comicio en este territorio que se excusaron o no se hallaron en sus domicilios.

"Hay un número importante de telegramas devueltos", informó a LA NACION una de las autoridades judiciales que participa en el proceso.

La mayoría de los telegramas no llegó a destino por errores en la dirección de los ciudadanos empadronados: numeración inexistente, mudanzas o edificios vacíos fueron algunos de los inconvenientes con los que se topó el correo encargado de citar a las autoridades para los próximos comicios.

De este universo de 33.000 telegramas recusados, unos 3000 ciudadanos recibieron la notificación, pero se excusaron de cumplir con su deber cívico. Los ciudadanos que sí recibieron su notificación, que no se excusaron y que no se presenten el día de la elección, podrían ser penados con entre seis meses y dos años de prisión, según regula el artículo 132 del Código Nacional Electoral. Los ciudadanos designados como autoridades de mesa disponen de un plazo de tres días para excusarse por razones de enfermedad o fuerza mayor. Para estimular el cumplimiento, las autoridades de mesa recibirán un viático de 2100 pesos. Esto es 600 pesos por fiscalizar las PASO, otros 600 pesos por fiscalizar la elección general y 900 pesos por cumplir con dos capacitaciones online a través de la Dirección Nacional Electoral.

En este territorio habrá dispuestas 35.589 mesas de votación para atender a 12.242.708 ciudadanos en condiciones de ir a votar.

Hay 5179 establecimientos afectados como locales de votación a lo largo de las ocho secciones electorales. Su correcto control y recuento es crucial, ya que allí sufraga el 37% del total de los electores de todo el país.

La justicia electoral prevé un escrutinio lento y complicado por la gran cantidad de listas en pugna. Los útiles escolares que se usarán en cada mesa ya comenzaron su recorrido hacia las ocho secciones electorales. Los próximos días se enviarán los modelos de las boletas oficializadas y las actas que deben completar las autoridades electorales. El operativo está en marcha. Pero aún falta designar la mitad de las autoridades de mesa.