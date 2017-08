Si gana en las elecciones, Cambiemos insistirá con la expulsión del ex ministro

Lo anticiparon el presidente Macri y los diputados Negri y Carrió; confían en que cambiará el clima político

Tras el frustrado intento de expulsar al diputado kirchnerista Julio De Vido de la Cámara baja, el oficialismo anunció que volverá a la carga cuando, en diciembre próximo, se renueve la composición del cuerpo y si Cambiemos triunfa en las elecciones de octubre.

Así lo anticipó ayer el presidente Mauricio Macri, quien sostuvo que después de los comicios legislativos, con una nueva composición en el Congreso, "vamos a volver a intentar" la expulsión del ex ministro de Planificación del kirchnerismo y actual diputado. "Pero también hay que insistir con que la Justicia avance", agregó, en declaraciones a Teleocho Noticias de Córdoba.

"Tenemos que seguir batallando por una justicia que actúe con rapidez y eficacia. Que demuestre que la ley es igual para todos", planteó.

Elisa Carrió sobre De Vido: "Nadie dijo 'este señor es honesto'"

cerrar

La exclusión de De Vido de la Cámara baja fue promovida por los bloques de Cambiemos, del Frente Renovador, del Frente Progresista y un puñado de legisladores peronistas no kirchneristas. Empero, por la férrea defensa que ejercieron el bloque kirchnerista, sectores del PJ y otras bancadas minoritarias, no se logró reunir los dos tercios de los votos que exige la Constitución nacional para la remoción. Así, el ex ministro, procesado en cinco causas judiciales, permanecerá en su banca de diputado.

Pero el oficialismo confía en que, si triunfa en las elecciones de octubre, el clima político cambiará y los aliados que defendieron anteayer a De Vido modificarán de actitud a partir de diciembre, cuando se renueven las cámaras del Congreso.

En ese sentido, el presidente del interbloque de diputados de Cambiemos, Mario Negri, aclaró que la exclusión de un legislador del cuerpo en virtud del artículo 66 de la Constitución nacional se puede debatir "tantas veces como se considere necesario, en la medida en que la Cámara entienda que se está afectando su decoro y honorabilidad".

"Lo que se debatió ayer en la Cámara de Diputados no tiene las características de un juicio penal, sino de un juicio político realizado por los propios pares -explicó Negri-. El diputado De Vido no está exceptuado para siempre, sobre todo frente al cúmulo de causas y los avances procesales. La Cámara puede retomar el análisis siempre que lo considere correspondiente y oportuno."

Rogelio Frigerio sobre la votación en Diputados: "No nos sentimos traicionados, sabíamos que iba ser

cerrar

En la misma línea, la diputada Elisa Carrió enfatizó que, de ganar Cambiemos en las elecciones de octubre próximo, la suerte de De Vido estará echada.

"De Vido ya fue", sentenció la legisladora, quien recordó cuando, en 2002, tampoco se lograron reunir los dos tercios de los votos para destituir a los jueces que conformaban la mayoría menemista de la Corte Suprema.

"Un año después de no conseguir por esos tres votos la destitución de [Julio] Nazareno [por entonces, presidente de la Corte Suprema], llegó el día en que el presidente [Néstor] Kirchner, que tenía mayoría en el Congreso, dijo que iban a presentar el juicio político a la Corte. Y vi a los mismos legisladores que el año anterior protegieron a Nazareno votando la destitución de la Corte ordenada por el nuevo jefe Néstor Kirchner", rememoró.

"Cuando cambian las mayorías parlamentarias, las posiciones cambian", enfatizó Carrió.

Quiénes votaron en contra