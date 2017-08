Pregonero, un premio para los que ayudan a construir nuevos lectores

La Fundación El Libro reconoció ayer la labor de Canela y de la periodista de LA NACIONNatalia Blanc, entre otros

Blanc y Canela, distinguidas por su rol de difusoras. Foto: LA NACION / Rodrigo Néspolo

Una pequeña reproducción de la carreta andariega con la que Javier Villafañe recorría los pueblos llevando la magia de sus títeres y contando historias. Ése es el símbolo del premio Pregonero, de la Fundación El Libro, que desde hace veintisiete años distingue a difusores de la literatura infantil argentina en once categorías.

"Yo tuve el honor de conocer a Javier, por lo que este premio tiene un significado especial para mí", contó Canela a LA NACION, ganadora del Pregonero de Honor que se entregó ayer, junto con los demás galardones, en el marco de la 27» Feria del Libro Infantil y Juvenil. La Sala Federal del CCK estaba repleta.

"Quiero celebrar la tradición de contarnos historias los unos a los otros para ayudarnos a aceptar el dolor, el sufrimiento y el misterio de la vida y que nos viene de oriente, de muy lejos, de Las mil y una noches y de otras tantas noches de cuentos que se contaron y escribieron", dijo Canela poco antes de recibir el mayor galardón. Y advirtió: "Soy un poco escéptica y no tan entusiasta con toda literatura que esté fuera de ese rango. Desconfío del perfil comercial de la literatura infantil que ha ido creciendo en el último tiempo. Estamos tan invadidos por la promoción, la publicidad, el marketing, que también ha invadido la literatura infantil, y eso me preocupa". Al tiempo que valoró el desarrollo de los libros-álbum, "en los que los niños tienen que desglosar la historia entre las ilustraciones", la escritora, editora y periodista expresó su inquietud por la producción de libros escritos con la preocupación de transmitir valores o instrucciones. "La instructiva de la literatura infantil no va conmigo, lo cual no quiere decir que no haya maravillosos libros", sentenció.

Invitó "a los padres y maestros a enamorarse primero ellos mismos de un libro y después dárselo a sus niños y también dejar que los chicos se enamoren de libros que ellos descalificarían y ver por qué se enamoran. Esa búsqueda es muy interesante". En ese sentido también agregó que "hay que acercarles a los niños la literatura para adultos. Elegir las mejores páginas o fragmentos que hemos leído en nuestra vida como adultos y comunicárselos a los chicos y jóvenes".

Sobre el hábito de la lectura, la periodista Natalia Blanc, distinguida en la categoría periodismo gráfico, está convencida de que se "contagia" en casa y en la escuela. "No viene dado, hay que provocarlo con libros atractivos, buenas historias y momentos compartidos. Para recorrer ese camino es fundamental el rol de los mediadores o facilitadores: padres, docentes, bibliotecarios y también, periodistas. Cada uno aporta lo suyo, desde su lugar, para guiar a los pequeños lectores en ese extraordinario viaje." Y sobre los premios Pregonero afirmó que "reconocen no sólo la difusión de la literatura infantil, sino también la promoción de la lectura en la infancia. En ambos sentidos estoy feliz de haber sido reconocida por mi trabajo tanto en la sección de Cultura de LA NACION como en el canal Ideas de la web del diario, a través de la sección semanal ¿Qué Vas a Leer con tu Hijo esta Noche?", donde selecciono y recomiendo libros para los más chicos".

Un Pregonero Especial fue otorgado al proyecto L.E.E.R. Lectura y Escritura en Escuelas Rurales, de la Fundación Coincidir, que produce libros bilingües guaraní-español. Fueron reconocidos también Honoria Zelaya de Nader (especialista), María Inés Gómez Gallo (de la Biblioteca por Caminos de Libros, del barrio Ramón Carrillo), Emiliano Dionisi (teatro, música y títeres), Librería Henry (librería), Argentina Narrada (narración); La aguja en el pajar, Radio Casilda FM 91.1 (programa radial); Mi Libroteka, de Daniela Carolina Cañete (producción digital); el Club de Narradores del Departamento de la Mediana y Tercera Edad de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos (institución).

Los encargados de la selección de los premiados, como miembros del jurado presidido por la editora Betina Cositorto, fueron Alicia Origgi, especialista en literatura infantil y juvenil; la periodista Fabiana Scherer, y el ilustrador Poly Bernatene.