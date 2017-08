Macri, en campaña: "Los que estuvieron gobernando durante años ahora vienen con soluciones y dejaron el país en ruinas"

El Presidente y la gobernadora bonaerense encabezarán un acto al mediodía en el polideportivo Duggan Martignoni de esa ciudad

El presidente Mauricio Macri cargó hoy contra el kirchnerismo, al asegurar que "estuvieron gobernando durante años, ahora vienen con soluciones y dejaron el país en ruinas".

"Basta de mentiras, basta de mañas, basta de mafias", enfatizó Macri durante un acto de campaña en Tandil , en el que acompañó a los candidatos de Cambiemos y a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal .

Allí, el jefe de Estado sostuvo: "Aquellos que estuvieron durante tantos años ahora vienen con planes y soluciones y nos dejaron el país en ruinas. Gobernaron muchos años, no se ocuparon de resolver los problemas y ahora tienen todas las soluciones", ironizó.

El presidente además aseguró que se logrará "la inflación más baja en los siete años y el mayor crecimiento de los últimos seis años".

"Empezamos a construir confianza con el mundo y con nosotros mismos y ha vuelto el crédito. Cada dos minutos se firma un crédito hipotecario", sostuvo Macri y agregó que las obras públicas "van a ser sinónimo de alegría y no de corruipción; las obras están saliendo hasta 50 por ciento más barato que en la década pasada".

"No dijimos (al asumir) que no iba a haber ningún problema, que los problemas iban a desaparecer, lo que elegimos es reconocer los problemas, encararlos con la verdad y con las manos limpias, y sabiendo que tienen solución si trabajamos juntos", expresó el jefe de Estado.

En tanto, Vidal pidió a los bonaerenses que "no dejen que le mientan" desde la oposición respecto al combate contra la inseguridad e instó a los militantes de Cambiemos a salir a "convencer" a quienes "todavía dudan" de votar al oficialismo en la provincia.

"No dejen que les mientan, no van a tener más seguridad si siguen teniendo narcotráfico, si hay juego ilegal, si hay gente de la política y la justicia que mira para otro lado... Mauricio y su equipo no somos parte de eso", enfatizó la mandataria.

Vidal recalcó: "Somos gente honesta que quiere a la provincia, no especulamos, no somos mezquinos y queremos cambiar de verdad". La gobernadora bonaerense también instó a los seguidores de Cambiemos a salir a convencer a aquellos que todavía no decidieron su voto con vistas a las PASO del 13 de agosto y a las elecciones legislativas de octubre.

"Ahora es el momento de salir a convencer a otros, a los que todavía dudan, hay que decirles que el camino de la esperanza ya empezó", aseveró.

Semana de campaña

A dos semanas de las elecciones primarias (PASO), el presidente y la gobernadora cerraron la semana de campaña en la ciudad natal del jefe de Estado. Ambos encabezaron un acto en el polideportivo Duggan Martignoni, del club Independiente, que arrancó pasado el mediodía , junto a precandidatos locales de Cambiemos y el intendente tandilense, el radical Miguel Lunghi.

La quinta sección electoral (en el sudeste provincial, donde está Tandil) concentra más de 1.100.000 ciudadanos habilitados para votar en las próximas elecciones legislativas, la tercera en importancia detrás de las populosas secciones primera y tercera (el conurbano bonaerense).

El mandatario estuvo en la última semana en Mendoza, Tucumán y Misiones, siempre en actos partidarios. Hoy es el turno de la ciudad en la que nació.

Agenda. Más tarde, el Presidente recibirá en Olivos a miembros de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre). Según trascendió de fuentes sindicales, en el encuentro se abordará la situación del sector agropecuario.

A las 16.30, Macri encabezará en la residencia de Olivos una reunión de seguimiento de gestión del Ministerio de Seguridad con la titular de esa cartera, Patricia Bullrich , y miembros de su gabinete.

Agencias DyN y Télam