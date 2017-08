El defensor de San Miguel que sufrió un terrible golpe en la cabeza: "Estoy vivo gracias al árbitro"

Isaías Olariaga, que tuvo hundimiento de cráneo el sábado en un partido de la Primera C, ya se esperanza con su regreso al fútbol

Foto: Captura ESPN

Isaías Olariaga, el jugador de San Miguelque sufrió un duro choque de cabezas con el delantero de Defensores Unidos de Zárate Javier Velázquez y se fracturó el cráneo, declaró sentirse bien, aunque aún resta que le realicen una segunda operación. "Estoy vivo gracias a Yael Falcón, el árbitro", valoró el defensor, en diálogo con TyC Sports, ya que cuando se produjo el impacto fue el árbitro quien le practicó primeros auxilios. El incidente ocurrió el sábado por el partido final del Reducido de la Primera C.

"Hoy me siento bien. Recuerdo que fui a buscar la pelota en el centro y sentí el impacto. De ahí en más ya no sé ni cómo caí. Después recobré la conciencia, pero no podía corregir los movimientos del cuerpo", recordó Olariaga, quien salió airoso de su primera intervención, realizada el domingo en el sanatorio Finochietto, por el hundimiento de cráneo que sufrió.

El jugador no dudó respecto de su vuelta al fútbol. Si bien aún resta una intervención Olariaga se permite bromear con su situación "No puedo creer lo que me pasó pero no tengo ningún temor. Falta otra operación y ya estoy listo para salir a cabecear por ahí".

El choque entre las cabezas de ambos jugadores se produjo a los 12 minutos del primer tiempo del partido jugado en cancha de Arsenal, algo que interrumpió el juego por más de media hora ante la falta de ambulancia en el estadio, en el marco de la primera final por el ascenso a la Primera B.

El central de San Miguel fue trasladado de inmediato al hospital Argerich, pero al no contar con los insumos correspondientes para hacer la intervención quirúrgica, fue derivado al Finochietto, donde finalmente fue operado.

El defensor de San Miguel que sufrió un terrible golpe en la cabeza