Audi lanzó el A8 en Barcelona y presentó nueva tecnología

Audi hizo honor de su lema en el Summit 2017 Barcelona para lanzar el A8 y exhibir su presente y futuro

A8 Dancing, el modelo insignia de los cuatro anillos bailó al compás de música electrónica.

A imagen y semejanza de los megaeventos que realizan las grandes empresas tecnológicas para convocar a desarrolladores, usuarios y la prensa para mostrar sus últimas novedades, Audi hizo lo propio en esta hermosa ciudad bañada por el Mediterráneo, hace pocos días, para realizar el lanzamiento de su modelo insignia, el A8, y ofrecer, de paso, una visión integral de toda la compañía.

Eso fue el Audi Summit Barcelona 2017, que incluyó un show espectacular con el desfile de casi todos los modelos de la marca sobre el escenario; de legendarios pilotos de ayer (como Walter Röhrl) y hoy (como el Campeón Mundial de Rallycross Mattias Ekstrom); de los principales ejecutivos y diseñadores, más la presentación estelar del A8 danzando sobre el brazo de un robot al compás de música electrónica y un show de luces.

No fue todo, también hubo talleres de trabajo con los estudios y planes para el futuro (con énfasis en la digitalización y la movilidad urbana, sobre la base de la conducción autónoma y la interconexión); la exposición de los procesos industriales y logísticos de avanzada que utiliza en sus plantas; los servicios de movilidad premium (Audi on demand); toda la gama de productos (con mecánicas convencionales, las híbridas MHEV y PHEV, además de las eléctricas e-tron y h-tron); varios dispositivos de realidad virtual; el vehículo (rover) desarrollado para la Mission to the Moon (Misión a la Luna) internacional; y hasta sus automóviles de competición, con el RS5 del Deutsche Tourenwagen Masters (DTM) de más de 500 CV de potencia y el Fórmula E del equipo ABT a la cabeza, que desde el año próximo será oficial de la marca de los cuatro anillos en el campeonato mundial de autos eléctricos.

Las energías alternativas de Audi: electricidad, hidrógeno y GNC.

Todos los modelos de calle y de competición en el megaevento de Barcelona.

Especialistas de Audi mostraron las piezas y explicaron los desarrollos de los productos.

El rover de la Mission to the Moon.