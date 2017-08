África: la Argentina busca ampliar fronteras

Una alianza público-privada trabaja para replicar el modelo de integración vigente en Sudáfrica

Una alianza público-privada buscará replicar en otros países de África el modelo de promoción de la tecnología agrícola argentina que ya existe en Sudáfrica. Con el gobierno anterior, en ese país se pusieron en marcha seis campos experimentales en establecimientos de productores sudafricanos hoy agrupados en la asociación Grain SA. Allí se hicieron ensayos de la tecnología de siembra directa con maquinaria argentina, además del uso de semillas e inoculantes, entre otros productos.

Detrás hay una alianza amplia de cooperación que incluye al INTA, a Cancillería, que solventa gastos técnicos del INTA, la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (Cafma), el Cideter, que es una organización vinculada a pymes de la maquinaria agrícola, y a la embajada argentina en Sudáfrica. También se sumó Exponenciar SA, empresa organizadora de Expoagro, que realiza misiones a la feria Nampo en Sudáfrica.

Según Cideter, desde 2011 a la actualidad las ventas de sembradoras argentinas para siembra directa a Sudáfrica crecieron 336%. Allí están trabajando en la actualidad unas 150 máquinas. En África solo se hace el 1% de siembra directa y la mayoría en Sudáfrica. Este país tiene 121 millones de hectáreas, de las cuales sólo 20 millones son cultivables.

El embajador argentino en Sudáfrica, Javier Figueroa. Foto: LA NACION

El año pasado, de US$ 772 millones que el país vendió entre diversos productos a Sudáfrica, unos US$ 53 millones fueron por manufacturas de origen industrial. Y de acuerdo con el INTA, US$ 15 millones por sembradoras. El año pasado fue baja la venta porque los productores sudafricanos venían afrontando una fuerte sequía. La balanza comercial total con Sudáfrica es positiva, ya que contra los US$ 772 millones (16% más que en 2015) exportados por la Argentina ese país vendió por 154 millones de dólares en 2016.

"Desde Sudáfrica podemos llegar a otros países; vamos a replicar el modelo en otros lados, como Botswana, Namibia y Zambia", dijo a la nacion el embajador argentino en Sudáfrica, Javier Figueroa. "Nuestra idea es tener campos experimentales en esos países para mostrar todo el paquete de tecnología, en maquinaria, semillas, silobolsas y en inoculantes. Nuestro fuerte es el paquete con el asesoramiento y el servicio posventa", agregó. Figueroa participó en la Exposición Rural de Palermo en el marco de las Rondas de Negocios Internacionales que aquí contaron con la presencia de productores sudafricanos.

Según el embajador, ya se está trabajando para replicar en esas otras naciones el modelo de Sudáfrica. En este país, además, Figueroa mantuvo recientemente un encuentro con las máximas autoridades agrícolas que le ratificaron que Sudáfrica quiere hacer una alianza con la Argentina por la siembra directa e incluso quiere que firmas de maquinaria se radiquen en su territorio. En dos semanas vendrá el ministro de Agricultura de Sudáfrica para avanzar en definiciones.