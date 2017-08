Newsan y Pesquera San Isidro invirtieron US$ 5 millones para incrementar sus exportaciones desde Chubut

Instalaron en Puerto Madryn un cámara de frío que llega hasta los - 25 grados; la ciudad concentrará el 40% del volumen de pesca de la empresa

Un brote verde que crece en el mar y con capital nacional. Dos empresas argentinas, Grupo Newsan y Pesquera San Isidro, invirtieron US$ 5 millones en reconstruir una cámara de frío en Puerto Madryn a la espera de revitalizar el sector con tecnología y procesos de gestión.

El Director de Newsan Food Miguel Glikman dijo en la presentación de la cámara "Vientos del Sur": "Nuestro modelo de crecimiento está basado en el fortalecimiento de pymes del sector y de esta manera recuperamos varias empresas que habían decaído como Concermar en Trelew, o la adquisición de Pesantar una empresa japonesa que se estaba yendo del país". El año pasado la empresa exportó mas de 300 millones de dólares distribuidos a 65 países.

"Con la incorporación de la cámara de frío, 40% de las operaciones de pesca de Newsan van a pasar por Puerto Madryn", sumó Glikman. Proyecta que sea un negocio de 90 millones de dólares para fines del 2017, con la agregación de 45 mil toneladas de producto que circulen por la provincia que hoy no pasan. "Nos queda como desafió desarrollar la industria naval argentina. Después de 20 años que no se renueva la flota pesquera estamos construyendo un buque en España que llegará al país en marzo", concluyó.

Grupo Newsan,tradicionalmente vinculada a la producción de electrónica en sus plantas en Tierra del Fuego y provincia de Buenos Aires , incursionó en rubro de alimentos desde el año 2012, una iniciativa que incluyó la formación de una marca premium propia "Patagonia New Food". Desde entonces la empresa se convirtió en el principal exportador de pesca del país (y representa el 80% de la nueva unidad de alimentos).

El gobernador Mario Das Neves celebró la creación de empleo directo: "Dos empresas que aportan a la plaza trabajadora de Chubut, mediante el proceso de reconversión, consolidan mas de 1500 trabajadores entre embarcados y en tierra y van a seguir generando empleo, trabajando conjuntamente, para recuperar el mercado que se ha ido a otras provincias".

"Hasta hace muy poco este lugar era Kosovo y ahora es la planta mas moderna y tecnificada de la provincia. Muchos barcos que descargaban sus mercaderías en otros puestos ahora lo harán en Puerto Madryn", agregó el gobernador.

La estrella sigue siendo el langostino

De los US$ 1600 millones que exporta la Argentina en pesca, US$ 1000 millones corresponden a los langostinos, US$ 200 millones a los calamares y el resto está dividido en otras especies. Desde Newsan analizan que algunos de los limitantes para hacer crecer este mercado son diplomáticos: para vender el producto a China se paga el 18% de impuestos mientras que países con asociaciones o "partners" del gigante asiático pagan cero. "Es lo que reiteradas veces le pedimos a las autoridades nacionales" dijo Glikman.

A su vez, afirmó que la pesca en argentina está históricamente dejada de lado, que el promedio de la flota para la explotación es de 36 años y que casi no hay dinero destinado a la investigación para la investigación que permita mejorar la productividad del sector. Dificultades como las alícuotas de la ART encarecen la actividad: llega a ser el 23% de la nómina salarial (comparado con la planta de electrónica de Newsan que representan un 3%). Se empiezan a explotar mercados como Estados Unidos, que no consumía langostino argentino "hace años" mientras que el país importa 5000 millones de dólares anuales.