Perdió 7% en promedio, es su mayor caída desde la devaluación de diciembre de 2015, por fuga de capitales y nerviosismo preelectoral

El peso fue la moneda que más se devaluó en el mundo contra el dólar en julio

cerrar

El peso fue la moneda que más se devaluó en julio en el mundo frente al dólar, a perder 7% en los términos de intercambio con esa moneda. La caída bien pudo hacer mayor si ayer no salía a limitarla con fuertes ventas de divisas por parte de la banca pública, ante creciente temor a un traslado a precios y ante el malhumor que, en los grandes centros urbanos y en tiempos electorales, parece surgir ante este brusco reacomodamiento.

La depreciación es consecuencia de la fuga de divisas que generó el cambio de tendencia del mercado cambiario, en abierto desacople con los del resto del mundo: se lanzaron masivamente a cambiar de moneda apenas el tipo de cambio empezó a rebotar los fondos del exterior e inversores que venían apostando fuerte al peso por las altas tasas con que el Banco Central (BCRA) remuneraba esas colocaciones en un contexto de dólar estable por los constante flujo de ingresos relacionado con las colocaciones de deuda pública y privada.

Esa tendencia se agudizó apenas la ex presidenta, Cristina Kirchner, confirmó que encabezaría una lista opositora en la Provincia de Buenos Aires porque, en la mirada de los inversores, de imponerse tendría capacidad para bloquear las reformas que la economía necesita y el Gobierno tendría previsto encarar durante el 2018.

Y llevó al peso a registrar su mayor caída en la era Macri, si se considera a la devaluación de diciembre del 2015 (que la quintuplicó) como un mero sinceramiento, luego de 4 años de cotización contralada por la imposición de un cepo a la demanda de divisas.

El dólar, la otra cara de esta historia

La depreciación del peso quedó a la vista por la escalda del dólar que venía de cerrar a $ 16,88 el mes anterior, para el público y clausuró la última rueda de julio a $ 18,01 en promedio para la venta.

Todo fue consecuencia del empuje que la cotización de la divisa estadounidense tuvo en la plaza local por los precios en alza que se validaron durante todo el día en las operaciones mayoristas, los que sólo dejaron de subir cuando apareció la intervención de la banca pública para limitar la suba.

El dólar llegó a los 17 pesos el 3 de julio. Foto: DyN

"Seguramente el fin de mes colaboró para tonificar la demanda y potenció la suba de hoy que para el mayorista fue de 14 centavos ya que pasó de $ 17,64 a 17,79 de un cierre al otro. Así trepó 39 centavos en la semana", describió el operador Gustavo Quintana de PR Cambios.

"Abrió en alza y la consolidó con el correr de las horas. Sólo cuando la banca oficial salió a vender a $ 17,80 la detuvo", coincidieron desde la corredora ABC Mercado Cambios.

La incursión oficial impulsó el volumen de operaciones, al punto que en la última media hora de negocios quedaron registrados traspasos por casi US$ 200 millones, en una rueda en la que se transaron US$ 778 millones a lo largo de todo el día. Se estima que la mitad de lo operado en ese lapso fue oferta pública. "Eso quiere decir que la demanda siguió firme y aprovechó a comprar a los valores que ofreció el Gobierno, lo cual indica que creen que podría tener mayor recorrido", juzgó inquieto un operador.

Sobre el final de la rueda apareció el Banco Central (BCRA) que vendió US$305 para controlar la escalada.

La disparada del billete provocó ruido en el comando de campaña oficialista y desató un debate sobre su posible traslado a precios, lo que en el Gobierno niega. Sin embargo son cada vez más quienes advierten que la posición oficial peca de ingenua al respecto.

Entre ellos se cuenta el ex presidente del BCRA, Martín Redrado, que hoy advirtió que la Argentina "sigue siendo muy sensible a los movimientos cambiarios". "Es saludable tener un modelo de flotación libre como el de Brasil, donde cambia el valor del dólar y no se ve impacto en los precios. Pero la idiosincrasia argentina todavía es diferente, entre otras cosas, porque el componente importando de insumos en la producción nacional es muy alto. Por eso no es lo mismo un dólar a $ 16 que otro a $18, porque éste último se traslada a precios y alimenta expectativas inflacionarias", advirtió en una entrevista radial.