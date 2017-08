Sueña tras 36 hoyos: Mauricio Molina lidera el British Open Senior, el primer Major de su vida

El riocuartense encabeza la clasificación junto con otros cuatro jugadores, incluido el múltiple campeón Bernhard Langer; saldrá desde 9.35 (televisa Golf Channel LA)

Pega Mauricio Molina en el hoyo 2.

Era una dimensión del golf que Mauricio Molina jamás había explorado en su larga carrera. El riocuartense no había tenido el privilegio de formar parte de un Major: ni en la gira regular ni entre los veteranos. Finalmente se da el gusto esta semana en el Senior Open Championship, en Royal Porthcawl GC, Gales. Al parecer, quiere que la experiencia sea completa: marcha puntero luego de 36 hoyos, con vueltas de 70-73 y un total de 143 (+1).

Molina no está solo en el Abierto Británico para mayores de 50 años: en la cima lo acompañan varios pesos pesados, fundamentalmente el alemán Bernhard Langer (máximo ganador de Majors en esta categoría, con 9) y los norteamericanos Tom Lehman, Billy Mayfair y Steve Flesch, que había sacado una luz de ventaja pero cerró con dos bogeys consecutivos. Todo, en un contexto de viento y lluvia que provoca que a los espectadores se les doblen los paraguas.

"Estoy contento con el trabajo; Vengo dándole duro. La cancha está muy complicada, los hoyos en los que cruza el viento se ponen muy complicados. Además, los greens son grandes y con mucho movimiento. Fue muy importante arrancar bien el jueves porque pegué impresionante, como nunca. La clave viene siendo la concentración y pegar bien las salidas. Pero llueve, para, el clima está tremendo", describió Molina a LA NACION.

¿Cómo alcanzó el riocuartense el derecho a jugar el British? El lunes quedó al tope de la clasificación en el Ashburnham GC, Gales del Sur, con un total de -4 (ingresaban los diez primeros). Así entró en el field de un certamen que viene castigando con un tiempo inclemente. El dato alentador es que Molina no se hace problemas con las condiciones ambientales: "Me encanta jugar con viento y lluvia, incluso soy de practicar con este clima. Acá las ráfagas están muy difíciles; en Argentina no tenemos estos vendavales, salvo algunas pocas veces en Mar del Plata. Todo esto me favorece un poco".

Molina recibió la felicitación de Tom Watson.

El principal objetivo de Molina es lograr la membresía para el Champions Tour y el Senior European Tour, y para ello debería alzar el trofeo. Confía que su "juventud" dentro de su categoría sea una aliada, ya que recién cumplió 50 años en diciembre. "Soy un pibe al lado de todos los grandes jugadores golpeados por los años de golf que tienen encima. Me siento re-joven y con todas las ganas de entrar a algún tour", se ilusiona.

Llega con todas las expectativas para el fin de semana. Su filosofía será no correrse nunca de la estrategia, estudiar qué palo utilizará para las salidas de acuerdo con la intensidad del viento y mantener la fe, más allá de que está rodeado de los mejores jugadores del mundo dentro de su rango de edad. "Me veo bien. Me hubiera gustado jugar el sábado al lado de Langer, el N°1, para ir acostumbrándome. Ojalá que tenga dos buenas vueltas y terminar dentro de los cinco. Y si puedo ganar, mejor. Tengo que aprovechar este momento".

Hasta ahora, su anécdota más enriquecedora en el Royal Porthcawl fue la felicitación que recibió de Tom Watson, ganador de cinco títulos del Abiertos Británico de la gira regular y otros tres de este certamen entre los veteranos. Toda una leyenda. "El jueves, Watson me vio practicar el putter y me dijo: 'gran ronda, Mister Molina".

Este sábado, Molina saldrá en la penúltima salida desde las 9.35 de la Argentina, junto con Billy Mayfair. Los últimos en pegar serán Langer y Lehman, diez minutos después (televisa Golf Channel LA).

Aquí, el leadearboard del British Open Senior