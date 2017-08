Un videoclip clásico de A-Ha revive con la ayuda de la realidad aumentada

Un grupo de desarrolladores utilizó la plataforma ARKit de Apple para recrear el éxito de la banda noruega mediante la tecnología popularizó Pokémon Go mediante el uso de la cámara del smartphone y filtros virtuales

Una captura de la producción que emula el videoclip Take on me de A-Ha mediante la tecnología de realidad aumentada de Apple.

En la década del 80 A-Ha tuvo uno de sus mayores éxitos con Take on me, una canción que también logró notoriedad en la TV con el videoclip que contaba la historia de amor entre una joven y el protagonista de un comic que transcurría entre el mundo real y virtual.

Con el recuerdo presente de este hit, los desarrolladores de la agencia digital Trixi crearon una versión del videoclip de A-Ha con la ayuda de un iPhone y el uso de la realidad aumentada. Para eso emplearon la cámara del iPhone y el kit de realidad aumentada ARKit de Apple con el objetivo de producir los efectos de un mundo virtual con el particular estilo del video de A-Ha en la vida real.

Así es la versión de Take on me de A-Ha con realidad aumentada

ARKit es una plataforma presentada por la compañía durante la conferencia de desarrolladores de junio. Aún no está disponible al público, ya que es una serie de herramientas para programadores con el objetivo de crear aplicaciones y servicios basados en la tecnología de realidad aumentada en los iPhone y iPad con iOS 11, la próxima actualización del sistema operativo móvil de Apple.

La realidad aumentada es una tecnología que permite combinar la cámara de un smartphone y un software que permite aplicar diversos filtros virtuales interactivos e información contextual adicional. Fue una técnica que está presente en el mercado desde hace varios años, pero que logró imponerse en la industria de la mano del videojuego móvil Pokémon Go, un éxito que también atrajo la atención de Microsoft, que desarrolló un visor de realidad aumentada denominado HoloLens.