Tomó la decisión tras los cruces entre el funcionario y el nuevo jefe de comunicaciones; lo reemplazará el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, John Kelly

Donald Trump echó a su jefe de gabinete, Reince Priebus. Foto: Reuters / Carlos Barria

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , echó hoy a su jefe de gabinete, Reince Priebus, tras las crecientes tensiones entre él y el nuevo secretario de comunicaciones, Anthony Scaramucci, designado hace una semana. El mandatario anunció la decisión a través de su cuenta de Twitter, por donde también informó que el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, John Kelly, lo reemplazará.

"Me complace informarles que acabo de nombrar al secretario/ general John F. Kelly como jefe de gabinete de la Casa Blanca. Él es un gran estadounidense", escribió Trump esta tarde en Twitter. A continuación, destacó su trabajo al frente del Departamento de Seguridad Nacional y agregó que Kelly "ha sido una verdadera estrella de mi administración".

Por otro lado, el mandatario le agradeció a Priebus por "su servicio y dedicación a su país". "¡Logramos muchas cosas juntos y estoy orgulloso de él!", añadió.

I am pleased to inform you that I have just named General/Secretary John F Kelly as White House Chief of Staff. He is a Great American....&- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 28, 2017

...and a Great Leader. John has also done a spectacular job at Homeland Security. He has been a true star of my Administration&- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 28, 2017

I would like to thank Reince Priebus for his service and dedication to his country. We accomplished a lot together and I am proud of him!&- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 28, 2017

El diario The New York Times informó que Priebus, ex titular del Comité Nacional Republicano, fue despedido por Trump hoy y remarcó que el ex jefe de gabinete nunca logró obtener la confianza del mandatario, quien prefería a un militar en ese rol, como el general John F. Kelly.

Priebus había viajado hoy temprano con Trump a un acto público en Brentwood, Nueva York. Scaramucci también estuvo allí.

Tensión en la Casa Blanca

El clima de tensión y las disputas dentro de la Casa Blanca se hicieron visibles la semana pasada con la renuncia del vocero de Trump, Sean Spicer, después del nombramiento de Scaramucci a la cabeza del equipo de comunicación presidencial.

La llegada de Scaramucci avivó las rivalidades internas en lugar de reducirlas. Es que Priebus se opuso desde el primer momento a la designación del financista de Wall Street como jefe de comunicaciones. Ese fue el comienzo de una relación complicada.

Una vez en la Casa Blanca, Scaramucci, de 53 años, ha culpado a Priebus, de 45, de orquestar filtraciones de información sobre la gestión Trump a la prensa.

En una fuerte conversación con un periodista de The New Yorker esta semana, el nuevo jefe de comunicaciones llegó a llamar al jefe de gabinete "un puto esquizofrénico paranoide, un paranoico" y adelantó que sus horas como jefe de Gabinete estaban contadas.

Priebus, quien se desempeñó durante varios años como presidente del Comité Nacional del partido Republicano, había sido una pieza fundamental en la formación del gobierno después de las elecciones, en el comité de transición.

Había sido recomendado para el cargo por Paul Ryan, representante por el estado de Wisconsin y presidente de la Cámara baja, y uno de sus principales roles era ser el nexo entre la Casa Blanca y el Congreso de mayoría republicana. Trump no logró aprobar ninguna ley de relevancia en sus seis meses de gestión y, de hecho, ayer volvió a fracasar un intento de derogar el Obamacare, la reforma de salud del ex presidente.

