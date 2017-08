Cuáles son los mejores lanzamientos de videojuegos para agosto

Tanto en el mundo de las consolas como en PC, el regreso de Sonic, una aventura gráfica de Batman y un título desarrollado en la Argentina son algunas de las propuestas más destacadas para el próximo mes

Agosto se prepara para recibir una variedad de importantes títulos tanto en el mundo de las consolas como en PC. Estos son los lanzamientos más importantes del mes, que se destaca con un título desarrollado por un estudio argentino, una entrega nueva de Batman y el regreso del erizo más popular del mundo de los videojuegos.

Juanito Arcade Mayhem

El primer título llamativo del mes llegará de la mano de Game Ever Studio, de Argentina. Disponible desde el 3 de agosto para PC, se podrá jugar a este nostálgico viaje donde vamos a repasar la jugabilidad de varios clásicos gamers. Juanito y Gluk serán los encargados de salvar los entrañables arcades. Pistola laser en mano, vamos a salvar al mundo, de a un videojuego a la vez. Disponible el 3 de agosto para PC en la plataforma Steam, con un posterior lanzamiento para Android y iOS.

Batman: The Enemy within - Telltale Series

Otra nueva aventura gráfica de la mano de Telltale, creadores de The Walking Dead, Game of Thrones series y The Wolf Among us. En esta ocasión esta entrega propone encarnamos en el traje de Batman para recorrer un guión repleto de misterios, desafíos y puzzles. El desafío está en un elemento extra de moralidad más profundo, con más decisiones difíciles de tomar. Ideal para computadoras con poca potencia o para los amantes de una buena historia. Disponible el 8 de agosto

para PC, PS4, Xbox One, Mac y Linux. Luego en Android y iOS.

Sonic Mania

Otro título más que trae el espíritu retro a las consolas de última generación. En 2D, vuelve Sonic como si fuera un remake pero con niveles totalmente nuevos en los que el erizo más famoso de los videojuegos deberá recolectar anillos dorados a toda velocidad. El clásico juego de plataformas de Sega regresa para los nostálgicos y para aquellos que no tuvieron la suerte de poder jugarlo en la Genesis. Lanzamiento previsto para el 15 de agosto para PS4, Xbox One y Nintendo Switch.

Thimbleweed Park

La aventura gráfica creada por Ron Gilbert y Gary Winnick lanzada el 30 de marzo para PC ahora llega a la consola PlayStation 4. Con cinco personajes disponibles, esta aventura clásica se desarrolla rodeada de misterio, investigaciones y suspenso tras la aparición de un cadáver en el pueblo de Thimbleweek park. Disponible el 22 de agosto.

Uncharted: The Lost Legacy

Luego del éxito del Uncharted 4 con Nathan Drake como protagonista llega la primera expansión independiente de la saga: The Lost Legacy. Se podrá adquirir sin necesidad de tener el juego anterior y podremos comandar a Chloe Frazer y Nadine Ross en una aventura de puzzles, plataformas, y tiros en tercera persona pero cuidada a la perfección en su historia y diálogos. Lo más cercano a Hollywood en el mundo de los videojuegos. Disponible el 23 de agosto para PS4.

F1 2017

Como todos los años, Codemasters, los creadores de grandes títulos como el TOCA Racing y el Colin McRae, vuelven con la cita anual de la categoría de automovilismo más importante. Vamos a vivir una temporada completa en el mundo de la F1 con la posibilidad de ver a los pilotos reales, circuitos hiper realistas y hasta pruebas, clasificaciones y relación con la escudería. Con nuevo multiplayer y un modo carrera más profundo, también suma la posibilidad de manejar autos clásicos como el McLaren MP4/4 de 1988 de Alain Prost y Ayrton Senna, el Williams FW14B de 1992 de Nigel Mansell la Ferrari F2002 Michael Schumacher. Lanzamiento previsto para el 25 de agosto en Xbox One, PS4 y PC.

MADDEN NFL 18

Si bien no es un deporte muy popular en la Argentina, luego del éxito del último SuperBowl muchos querrán revivir la hazaña del mariscal de campo Tom Brady en el nuevo Madden NFL 2018. Uno de los juegos deportivos más exitosos de los todos los tiempos vuelve para consolas, con mejoras gráficas y toda la espectacularidad de la liga NFL de fútbol americano retratada a la perfección. Disponible el 25 de agosto

para PS4 y Xbox One.