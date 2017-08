"Especial": la excepción que funciona como regla

Casi no hace falta recurrir al diccionario. El sentido común nos dice, junto a la Real Academia Española, que el adjetivo "especial" alude a lo "singular o particular", toma distancia de lo común o general y "está destinado a un fin concreto y esporádico". Hasta que los usos televisivos se encargaron de dar vuelta estas cuestiones tan elementales. Además de tergiversar el lugar que ocupa esa palabra (pasó de adjetivo a sustantivo) alteró completamente su sentido. Hoy en la TV ya no se habla de "especiales" como lo que son, excepciones, porque se convirtieron casi en una regla.

Sobran los ejemplos recientes. Se dice de Podemos hablar que es el "nuevo programa de Andy Kusnetzoff", cuando el propio conductor aclaró que es un lanzamiento a plazo fijo: cuatro "especiales" que podrían encontrar continuidad hacia adelante. Telefé también anuncia el regreso de Por el mundo, pero en verdad no se trata de la nueva temporada completa del conocido ciclo de viajes. Este regreso también se limita a cuatro apariciones.

El término además se aplica equívocamente al matiz distintivo que aparece dentro de un programa. Puede ser temático (los "especiales" con mascotas de A todo o nada) o temporal (los "especiales" dominicales de En qué mano está).

Un programa especial es otra cosa. Debería aplicarse a un hecho que empieza y termina el mismo día. Un gran concierto, la reaparición por una sola noche de algún notable artista, una gala benéfica. Con esta inédita y caprichosa definición, además de distorsionar nuestro idioma, la TV cuestiona su propia identidad. Si todo es especial, ¿dónde está lo general, lo que en verdad la define?