Vandekeybus y The Tiger Lillies, figuras de este nuevo encuentro

Habrá montajes de países europeos y latinoamericanos; destaca una obra que dura 12 horas

Nathan, el Sabio (Alemania-Francia-Suiza). Foto: FIBA

La programación completa del Festival Internacional de Buenos Aires, que tendrá lugar del 5 al 21 de octubre, se dará a conocer más adelante. Pero Federico Irazábal, el director artístico del encuentro escénico más importante que tiene el país, da a conocer algunos de los montajes más salientes en la franja internacional, la que congrega la mayor atención para el público porteño.

El trío musical The Tiger Lillies, junto a los daneses de Theatre Republique, presentarán The Tiger Lillies perform Hamlet. Aplaudidos por la crítica, alabados por el público y elogiados por sus pares ("No hay nada como ellos. Cualquier descripción sería una injusticia. Son completamente únicos", dijo Alex Kapranos, de Franz Ferdinand), The Tiger Lillies es una de las bandas más provocativas y desafiantes en el género.

La mezcla de nacionalidades alrededor de un mismo montaje es una de las pautas curatoriales de este festival que contará con 12 obras extranjeras en salas (hace dos años, en la última edición, fueron 14) y que tendrá otras 6 propuestas en otros espacios. La idea de lo transnacional lo expresa claramente también Nathan, el Sabio, en la que un director alemán, Nicolas Steman, monta un texto clásico alemán intervenido por la austríaca Elfriede Jelinek, la ganadora del Nobel de Literatura, y lo actúa una compañía de actores franceses y suizos.

Del FIBA también formará parte 2666, megapuesta basada en la última novela del chileno Roberto Bolaño, a cargo del joven director alemán Julien Gosselin. Dura doce horas, tiene cuatro intervalos. "Que durara tantas horas me parecía imprescindible. Una de las dimensiones más importantes del libro es que sea tan largo. Quería trasladar a la escena la dificultad y la fatiga que implica leerlo, sin ahorrarme las digresiones inútiles de Bolaño", explicó cuando la presentó en Aviñón.

También de Europa llegará Five Easy Pieces, escrita y dirigida por el artista suizo Milo Rau, en una propuesta inspirada en el trabajo homónimo del compositor Igor Stravinsky, con un elenco de niños actores alemanes, y el gran coreógrafo belga Wim Vandekeybus traerá la última versión de In spite of wishing and wanting.

La franja internacional estará conformada por propuestas europeas y latinoamericanas. No habrá, como ha sucedido en otras ocasiones, experiencias de otros continentes. En tren de redes regionales, el FIBA creo asociaciones con Montevideo, Lima y Santiago de Chile; y también tenga un probable recorrido por las ciudades de Córdoba, Mar del Plata y San Juan.

En comparación con la última edición contará con mayor cantidad de coproducciones nacionales. Su combo incluye obras comisionadas y, por lo menos, cuatro trabajos que tendrán lugar en distintos puntos de la ciudad: desde uno en la villa 31 u otro proyecto, el Rimini Protokoll, que propone un recorrido por la ciudad. Esta vez, su foco no estará puesto en un creador, sino en una disciplina: la danza contemporánea.

