Un encuentro dedicado al teatro político y lo transnacional

Federico Irazábal, director del encuentro, explica cuáles son sus criterios curatoriales

"Un festival de este tipo no tiene que regirse por la lógica de la taquilla", dice Irazábal. Foto: LA NACION / A. Guyot

"Apenas asumí como director artístico del Festival Internacional de Buenos Aires no tuve la menor idea de qué quería hacer. Dado mi perfil como investigador dedicado a pensar los problemas de la política en el teatro y los problemas del teatro político, sabía que quería llevar algo de eso al FIBA. Frente al contexto mundial, con el avance de la extrema derecha como la llegada de Trump y su idea del muro, me propuse trabajar en un festival de tono político. Mostrar, con la humildad del caso, los beneficios del cruce, del diálogo, la confrontación frente a lo diferente", sostiene el periodista e investigador Federico Irazábal, director artístico de la decimoprimera edición del festival que organiza el Ministerio de Cultura de la Ciudad.

Tal vez sea su primer encuentro con la prensa para hablar del festival de octubre y de algunos de los montajes internacionales más significativos. En verdad, eso de internacionales a él no le cierra. Su primera imagen fue la de un catálogo que no vincule el nombre de la propuesta con una nación, con una bandera. Sabe que, por el mismo marketing o por los mecanismos de financiación de las entidades extranjeras, le será imposible. De todos modos, insiste en haber apostado por producciones ligadas a lo transnacional, al cruce.

"También es un festival de formatos -promete-. No quería sólo obras en salas y sí apostar a la experiencia en sí misma. Yo soy muy crítico de la política de los festivales, de aquello eventual. El tema es cómo generar políticas duraderas en algo que, tal vez, tenga que ver con el impacto del momento. Eso implicó reflexionar sobre la misma historia del FIBA y su relación con la comunidad."

-Entre las dos últimas ediciones, la historia reciente del FIBA perdió 20.000 espectadores. Lo numérico no es lo fundamental, pero parece dar cuenta de un protagonismo que perdió.

-Soy consciente de eso. Un festival de este tipo no tiene que estar regido por la lógica de la taquilla, pero es un festival hecho con dineros públicos. Por eso mismo me ocupé de ampliar su llegada, pensar en la construcción de público, generar estrategias para el espectador ocasional. Yo estoy tratando de pensar a largo plazo.

-¿Cómo se piensa a largo plazo cuando, en menos de dos años, hubo ya dos ministros de Cultura en la ciudad y tu cargo, como el de tantos otros funcionarios, no fue elegido por un concurso abierto que protege una gestión de los vaivenes políticos?

En lo personal me gustaría que estos cargos sean ocupados por concurso. Pero la realidad es lo que señalás: son nombramientos que tienen que ver con la coyuntura política. Yo asumí en ese marco. Una vez en ese lugar me tengo que abstraer y debo pensar a largo plazo, salir a buscar al público no tradicional del FIBA. Como parte de esa estrategia son importantes los acuerdos que hicimos con la Universidad de Arte y con la Escuela Municipal de Arte Dramático, para que sus estudiantes participen de los procesos de montaje de las obras extranjeras. Eso es pensar a largo plazo para un cargo efímero y un nombramiento arbitrario. No niego la realidad.

-Asegurás que un eje del festival que se viene es lo político. Tu designación se hizo pública en plena conflicto entre la comunidad escénica y Darío Lopérfido. Parecería ser que esta edición está marcada por lo político. ¿Hay posibles puntos de contacto?

-No, tiene que ver con mi propia historia como investigador. Mi primer libro fue El giro político, que analizaba la producción de los 70 a los 90. Es una marca de continuidad. Y las obras que vienen no necesariamente hablen de política.

-¿Qué cambios hubo entre tener como interlocutor a Lopérfido y, luego, a Ángel Mahler?

-Ninguno. Con Lopérfido sólo tuve una reunión cuando me convocó y propuso hacer borrón y cuenta nueva. He trabajado con una libertad absoluta. Nadie intervino en la política curatorial. Por eso del contenido me hago cargo 100%. Yo me responsabilizo por la programación transnacional como de las coproducciones. De lo nacional, el comité curatorial. Quise volver a posicionar al FIBA como mercado porque ha sido una enorme posibilidad de trabajo para los teatreros. La presencia de más programadores internacionales es trabajar a largo plazo. El FIBA fue una gran vidriera y tiene que volver a serlo, porque se realiza en una de las capitales teatrales del mundo. Estoy feliz porque vamos sumando curadores, programadores y directores de festivales que nunca habían venido. Eso es laburo para los teatreros.

-¿Cuál es el presupuesto?

-Lo averiguo y te digo. No lo sé. [Al cierre de esta edición se anunció que esa cifra será dada a conocer durante la conferencia de prensa.]

-Entre la escena que llamás como transnacional aparece el apartado de lo nacional. Suena raro, ¿no?

-Sí, lo sé. En las actividades paralelas reflexionamos sobre esa realidad.

-Cuando dieron a conocer las obras seleccionadas para la franja nacional salieron a la luz algunas particularidades: montajes estrenados hace varios años, otro que ya había estado programado en la última edición y que no haya montaje del interior del país.

-Lo explico. La cantidad de programadores extranjeros que vinieron a los últimos FIBA había caído enormemente. Frente a eso, me propuse ampliar el lapso a tener en cuenta para que sí tuvieran esa chance. Por eso abrí esa frontera de contemplar un determinado período entre cada edición. Así es como aparecen obras estrenadas hace varios años o uno que se repite, pero que había sido programado en otra sección a la que no acceden los programadores extranjeros. Entiendo los cuestionamientos, pero son criterios. Y no hay montajes del interior porque le pedí al comité curatorial que eligiera lo mejor.