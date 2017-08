Prohibir las pantallas no funciona

Los padres tenemos claro que no es bueno para los chicos el uso libre de pantallas. Es todo un desafío lograr acotarlo sin que ellos sientan que está prohibido o es malo. Si, cuando entramos al cuarto, ponen cara de culpa y la apagan, o la esconden, o se pasan un rato en el baño y salen con el iPod o el teléfono en la mano, probablemente hayamos fracasado en nuestro intento. Y lo hicimos con las mejores intenciones.

Tantas veces les decimos, "basta", "ahora no", "media hora y apagás", " se te van a poner los ojos cuadrados" que ellos concluyen que creemos que es mala para ellos y por eso la restringimos. La realidad es que las pantallas y la tecnología, bien usadas, son maravillosas. Y que una de nuestras tareas en esta modernidad es acompañarlos a hacer un buen uso, moderado, racional, no adictivo, de sus iPods, tablets, teléfonos inteligentes, consolas, televisión, etcétera.

¿Cómo lo logramos? Porque no hay libreto. Una pista me la da un recuerdo infantil, en mi casa había televisión pero en otras no había o estaba prohibida para los chicos. Conclusión: ¡esos chicos venían a casa a ver televisión!

La prohibición no funciona, ellos lo hacen igual y lejos de nosotros con lo que no podemos acompañarlos en el bueno manejo: qué hacer, qué ver, en qué páginas entrar, a quién aceptar como amigos, con quién interactuar en la red, cómo hacerlo.

La sociedad americana de pediatría propone cero pantalla hasta los 2 años promoviendo en esa etapa el juego y las relaciones entre personas en el mundo real, una hora entre los 2 y los 5 años preferentemente acompañados por un adulto que seleccione el material y con quien puedan hablar de lo que ven, y a partir de los 6 años sugiere poner límite de tiempo y de contenido. Difícil de cumplir esta propuesta porque nosotros tenemos muchas cosas que hacer, y la pantalla es una niñera de lujo, los mantiene entretenidos, no corren peligros físicos, no se pelean, se quedan quietos.

Se me ocurre, como opción, que las pantallas se conviertan en parte de los rituales cotidianos de la familia. Es una forma de que no estén pidiéndolas a toda hora. Cada familia encontrará su ritmo y su frecuencia, no hay una fórmula prefijada, pero vale la pena cada tanto preguntarles a los chicos sus preferencias e ir modificando esas rutinas/rituales a medida que crecen y cambian sus intereses. Que las pantallas queden para después de que oscurece, o para las tardes de lluvia, un rato más largo cuando vienen amigos, la idea es que queden entrelazadas con las otras cosas que hacen (juego, deporte, lectura, tareas escolares), y que se terminen porque viene algo igual de interesante, por ejemplo, un rato de televisión después de bañarse hasta la hora de comer, o un rato de pantalla cuando las tareas están terminadas y la mochila cerrada y lista para el otro día hasta que llega papá y pasamos a la mesa.

Convertimos las rutinas de todos los días en rituales cuando logramos que tengan un sentido para todos. Ya dejan de ser órdenes de la bruja de mamá (o de papá), es otra forma de organizar nuestras vidas, que se repite de forma parecida todos los días, y esto resulta central para disminuir la resistencia y para no desperdiciar tiempo en batallas (¿ahora puedo?, ¡dale, porfi!, ¿por qué noooo?)

Ritual también para nosotros, los adultos, que aprendemos a cerrar nuestras pantallas y acompañamos a los chicos en los ratos tanto de pantalla como de no-pantalla, sabiendo que vamos a poder volver a las nuestras un rato más tarde, cuando los chicos estén en la cama, a la que llegan tranquilos y plenos por las ricas interacciones que tuvieron con sus padres en las últimas horas del día.

La autora es psicóloga y psicoterapeuta