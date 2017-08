Julián Kartún: "Las claves son la inquietud y el juego"

Músico, actor y conductor de radio, pertenece a una nueva generación multitasking donde las disciplinas se combinan sin prejuicios

Es viernes, son casi las 12 del mediodía y Julián Kartún no llega a la radio. El actor, conductor, músico y productor de TV debe hacerse cargo de su programa La Hora Animada (de lunes a viernes por Futuröck), que está a punto de comenzar. Pero justo cuando parece que no va a lograrlo, cruza corriendo la avenida Medrano y toca la puerta. Lo hizo.

Foto: Dominique Besanson

El que le abre es su productor, que lo persigue hasta el estudio mientras le explica la rutina del día. Kartún escucha atentamente cada indicación y asiente con la cabeza mientras se pone los auriculares. Aunque ya no queda más tiempo para interrupciones, cuando el cartel de "AIRE" está por ponerse en rojo levanta la mano y pide permiso para sonarse la nariz. El operador larga una carcajada y concede el pedido. Unos segundos después, la luz roja se enciende y el conductor cobra vida.

Lejos de hacer valer su título de "hijo de" Mauricio Kartún, uno de los dramaturgos más importantes del país, Julián, de 34 años, ostenta un currículum cargado y multitasking. Al frente de su banda El Kuelgue, el año pasado teloneó a Paul McCartney en su última visita a la Argentina. Además, coconduce Hay Polémica (todos los martes a las 20 por FWTV) y el noticiero sobre nuevo cine argentino Acción Noticias (todos los viernes a las 21.30 por Cine.ar).

Entre otras curiosidades, interpretó a todos los personajes de la serie de dibujos animados Aventuras de Corazón Roto (UN3.tv). Y en poco tiempo se lo podrá ver en la TV abierta en su papel de Héctor Centurión, el histórico bajista de Los De Fuego, en la nueva serie Sandro de América que relata los primeros días del Gitano. La clave para su mundo polifacético es el equilibrio, asegura. Aunque no es tan fácil como parece.

-¿Cómo empieza tu semana?

-El lunes en general es el día que el actor se toma para descansar, pero yo ya no puedo. Tengo ciertas cosas fijas como la radio, los programas, las giras de El Kuelgue. Además, siempre hay algún proyecto en paralelo, alguna serie, alguna película. Parte del laburo es organizar la agenda. Las reuniones, los ensayos. Hay que encontrar el equilibrio para tener una vida, amigos, una pareja. Me las ingenio para estar bastante en casa, mi momento de felicidad real es cuando estoy en mi casa viendo algo con mi novia o comiendo un asado con mis amigos. Hablo de equilibrio pero es muy difícil conseguirlo. El laburo también me da muchísimas alegrías, por suerte en estos últimos años tuve mucha actividad. Estuve mucho tiempo haciendo lo que hago ahora pero sin tener trabajo.

-Sin que te paguen por hacerlo...

-Claro, seguía haciendo lo mismo, así de autodidacta. Grababa mis videos, hacía mis espectáculos de humor. En algún sentido, con los años eso se fue profesionalizando. Un gran ejemplo es El Kuelgue. Nosotros venimos tocando hace 13 años pero recién en los últimos cinco empezó a ser un laburo de verdad. Antes éramos sólo seis personas, ahora somos 15 los que viajamos por todo el país entre músicos, productores, stage, iluminador, sonidista.

-¿Hay alguna de tus actividades que prefieras por sobre las demás?

-Estar en El Kuelgue me da la posibilidad de hacer un show integral. De pensar la puesta y de ejecutarla ahí adelante. De actuar, cantar y bailar. Pero también me gusta mucho la magia de la radio, o subirme al escenario cuando hago los shows de comedia. Conduciendo también la paso muy bien. A nivel actuación, de lo último que hice, el papel en Sandro de América lo disfruté muchísimo. Tenía la dirección de Adrián Caetano que es supercapo. No sé si alguna vez había disfrutado tanto actuar, llegaba temprano al set con ganas de que me dirijan. Además tenía que disfrazarme de un tipo de 1960, quizás con las mismas características que yo pero anclado en esa época. El peinado, la forma de hablar, el vestuario, las locaciones, fue maravilloso.

-¿Qué cosas viviste en tu infancia que marcaron tu camino artístico?

-A diferencia de muchas casas en donde al pendejo se lo limitaba, en la mía era completamente al revés, me superincentivaban. Poníamos discos, bailábamos y cantábamos. Mi viejo laburó mucho tiempo con La Banda de la Risa (Claudio Gallardou, Diana Lamas, Tony Lestingi y Claudio Da Passano), y eso me marcó bastante. Iba a todas las funciones, me sabía todos los textos de memoria. Me enseñaron a no tenerle miedo al prejuicio que hay sobre el canto, el baile, la acrobacia. En la sociedad está ese temor a quedar como un payaso, pero a mí me mostraron que no había que darle bola a eso. Después, en la secundaria, me empecé a juntar mucho con Santi (Martínez, tecladista y vocalista de El Kuelgue). Él cantaba y a mí me parecía muy flashero porque éramos adolescentes y no estaba muy bien visto eso. Estábamos en tercer año y por ahí íbamos cantando Queen por la calle. Al final terminamos armando la banda.

-¿Cómo ves al rock de acá?

-En algún momento estaba muy enemistado con el rock. La verdad es que como género y movimiento fue revolucionario y rompió todo, pero hace 50 años. Ahora el rock es muy funcional al sistema, quizá sea el género más funcional de todos. Transgresor sería hacer folklore, jazz, candombe. Antes, la idea era que si no hacías rock no existías. Ahora empezó a verse más esto de mezclar. Cambió la noción de lo que se supone tiene "onda". Hoy sabemos que el rock es un género más, un árbol de un jardín hermoso. Pero no voy a ser sólo ese árbol. La idea es estudiar cada género, respetarlo y versionarlo lo mejor que se pueda, a nuestra manera. Creo que tiene que ver con la sobreinformación y el sobreestímulo de Internet. Esa facilidad de acceso que tenemos a todos los géneros, a todas las disciplinas artísticas. Vuelvo a lo mismo, las claves son la inquietud y el juego. Lo mejor es ser auténtico en el escenario, si estás impostando, la gente se da cuenta.

-Como espectador,¿te gustan las series?

-No me engancho mucho con las series, salvo con Mad Men, Twin Peaks o Los Soprano, esas historias a las que no les ves los hilos. Me pasa con otras que veo el primer capítulo y ya sé cómo va a ser todo. Siempre me acuerdo del día que empecé a estudiar Producción de Televisión en TEA. El profesor nos dijo: "Les aviso que a partir de ahora no van a ver la tele como la veían antes. Los que no quieren, se retiran ya mismo". Y tenía razón. Empezás a ver las líneas argumentales, los extras, el catering, la dirección de actores, la edición. Por otro lado, hoy la TV como la conocemos está agonizando, por eso lo que te pasan es una carnicería. Para atraparte te asustan con alertas, te muestran accidentes de tránsito, perros mutilados. Quieren mantenerte cautivo. Con Internet empiezan a aparecer otras. La gente puede estar en su casa viendo el Cirque du Soleil, o una noruega que toca el banjo o un chino que baila relindo. Se puede elegir.

