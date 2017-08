Por qué el título de Bolívar en voleibol fue un "mimo al alma" para el conductor de TV

La conquista de su club cortó con la hegemonía de UPCN y trajo muchos beneficios deportivos, además de la repercusión desde el lado emotivo

El desahogo con el título de Bolívar en la Liga Argentina.

-¿Cómo vivió el título de Bolívar que cortó la hegemonía de UPCN?

-Fue un mimo. Lo de Bolívar resultó un gran mimo al alma, porque lo del voleibol fue al toque de todo lo que me sucedió con mis problemas de salud. Lo sentí como un regalo del cielo y alguien que me estaba mimando; me acordé mucho de mi papá y se me mezclaron un montón de recuerdos. En realidad, se me vino la imagen de mi viejo por distintas cuestiones. Resultó muy fuerte ganar el título en Bolívar después de tantos años y tanta hegemonía por parte de UPCN. Con el séptimo título, el hecho de volver a ser el más ganador en la historia del voleibol argentino nos puso muy contentos. Además, esa conquista nos habilita a jugar el Mundial de Clubes en Polonia y un montón de cosas que le vuelven a dar un impulso al proyecto de Bolívar, que no es sólo un club profesional, sino un club social que hoy se ha ampliado y tiene otros deportes como hockey sobre césped. Y es el club de la comunidad. de la ciudad, que es lo que siempre soñé en Bolívar cuando hicimos el estadio y las instalaciones de la entidad, así como cuando doné el cine.

Tinelli junto al club de Bolívar. Foto: Archivo

-¿Cómo se reactiva el espíritu de Bolívar luego de interrumpir el dominio de UPCN y cuál es su evaluación del plantel?

-La motivación es ser el campeón y que ahora todos te quieran ganar a vos. Así como antes nosotros queríamos vencer a UPCN, ahora será al revés. Entonces, defender el título es un objetivo. Siempre que lográs una conquista pueden pasar dos cosas: o que te vuelvas a motivar para ir por más o que te relajes. Creo que se armó un buen plantel: vamos a extrañar a un opuesto como Thomas Edgar, pero creo que Theo Lopes es muy bueno. Más allá de la baja del francés (Julien) Lyneel, que lo teníamos cerrado y después terminó yéndose al voleibol de China, terminó formándose un equipo bueno para competir por la corona y apuntar al gran objetivo de este año, que es el Mundial de Clubes. No sé si para ganarlo, ya que van a jugar los mejores del mundo: SADA Cruzeiro, los polacos, los italianos y los rusos. Pero ya jugarlo me parece muy bueno.

-Javier Weber dijo que el gran "culpable" para que continúe en Bolívar fueron sus palabras ¿cómo vivió esa renovación?

-No tenía ninguna duda de que Javier seguiría en Bolívar. Las dudas pasaban por él, porque me sorprendió con una oferta para dirigir en Brasil por cuatro años (dos más dos). Me llamó la atención cuando me lo dijo; le respondí que éramos socios en este proyecto y le enfaticé: 'No te podés ir'. Pero este proyecto de Bolívar ya llevaba 16 años y para adelante podía ser por el término de tiempo que él quisiera. 'No sos un técnico reemplazable y me divierte hacerlo con vos', le dije.

-¿Qué opinión tiene de la selección que lidera Julio Velasco?

-Es un equipo que afronta un recambio que no sé si es aún más potente que el del básquetbol. Creo que Velasco está haciendo un proyecto a largo plazo, es un gran técnico y se está rodeando de chicos que están jugando muy bien en la Liga Argentina y otros que han tenido participación en el exterior. Es un equipo que está creciendo con buenos partidos en la última Liga Mundial. Es un camino que recién está arrancando con un recambio y algunos jugadores estandartes que aún son chicos, pero son los referentes, tal el caso de Facu Conte.