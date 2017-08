Cartas de los lectores

De Vido

Pregunta

Siento vergüenza, no ajena, sino propia, por los que se dicen honorables y defienden la corrupción. En lugar de preguntarnos quién defiende a De Vido deberíamos preguntarnos por qué defienden a De Vido. Diputado, que Dios y la patria se lo demanden.

Cristina Wakim

DNI 5.806.821

Dos veredas

El dato es frío: 236 presentes, 20 ausentes, 138 afirmativos, 95 en contra, tres abstenciones. El diputado Julio De Vido conservará su banca y mantendrá sus fueros. Creo que se perdió para siempre la esperanza en el sistema político. Sólo a los ciudadanos de a pie nos queda la conciencia de trabajar para los semejantes, sin los réditos que pretenden a cambio los que dicen representar a su población. La democracia que tanto nos costó conseguir ha sido herida de muerte por las sospechas de corrupción, las intrigas palaciegas y las chicanas de toda índole. En agosto y en octubre iremos a votar para cumplir los mandatos constitucionales, porque nos paramos en la vereda de los valores de honestidad y trabajo. En la de enfrente estarán los que se nos ríen en la cara, pero nunca podrán irse a dormir mirando a la cara a sus hijos o con la conciencia tranquila.

Roberto Peláez

DNI 21.142.456

Opinión ciudadana

El Gobierno debería convocar a la ciudadanía para que emita su opinión sobre la presencia de funcionarios corruptos en los poderes del Estado. El resultado sería un mensaje que debería ser escuchado por los integrantes del Poder Legislativo, que hoy corporativamente y en forma cínica defienden a personas que no merecen representar al pueblo y también para aquellos jueces que no hacen honor a su investidura, dejando dormidas las causas que los inculpan.

Hugo H. Campanelli

DNI 13.394.695

Massa

Massa dice que los K son una porquería, vaya novedad. Pero él fue funcionario y jefe de Gabinete del kirchnerismo. De Vido dependía de él. Si aplicamos el "dime con quién andas (o anduviste) te diré quién eres"... lamentable.

Jorge H. Beni

DNI 4.381.464

Las FF.AA., relegadas

Según noticias periodísticas, una vez más las Fuerzas Armadas ven impedida su participación en ejercicios internacionales como consecuencia de demoras burocráticas en la tramitación de los permisos, ya sea por parte del Ministerio de Defensa o el Congreso de la Nación. La Armada ha ordenado el regreso del buque que nos iba a representar en el tradicional ejercicio Unitas junto a unidades de 20 países, con la consiguiente pérdida para las nuevas generaciones de entrenarse en un marco imposible de repetir con los medios propios. Esto no es nuevo. Incluso los actores de esta inoperancia siguen siendo prácticamente los mismos: ya en 2008 la entonces ministra de Defensa, Nilda Garré, sometió a un grupo de pilotos de la Fuerza Aérea a la humillación de concurrir de espectadores, sin sus aviones, a un ejercicio cuya participación se había comprometido con Brasil. Las causas fueron las mismas negligencias del Congreso en aprobar salidas de tropas y la incapacidad de los funcionarios de enviar los pedidos a tiempo. Justamente, la ex ministra ocupa hoy nada menos que la Presidencia de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. Si alguien cree que es un hecho aislado, cabría preguntarle a Ángel Tello, secretario de Estrategia y Asuntos Militares, por qué el equipo militar de paracaidismo vio recientemente frustrada su participación en el campeonato mundial de esa especialidad; cuál es el motivo para que sea habitual que cursantes argentinos que realizan cursos en el exterior o personal designado en misiones de paz lleguen tarde, y por qué hay numerosas embajadas cuyas agregadurías militares esperan hace más de seis meses que asuman los oficiales designados.

Si la defensa no es un tema prioritario de agenda de este gobierno y la intención es realizar la reunión del Grupo de los 20 (G-20) el año próximo en la Argentina, me atrevo a sugerirles que empiecen a preocuparse, salvo que no los inquiete que en 2018 los mandatarios invitados sean custodiados por aviones de otros países, que buques de guerra extranjeros naveguen el Río de la Plata y que tropas de elite de otros ejércitos den seguridad en las calles de Buenos Aires.

Coronel (R) Alejandro Etcheverry Boneo

DNI 13.031.576

Primarias cerradas

Con motivo de la realización de las PASO y la controversia planteada respecto de su conveniencia y su costo, con partidos con lista única, sugiero que en el futuro sean reemplazadas por las Epoca (Elecciones Primarias Optativas y Cerradas de la Argentina). Cada partido político debería optar si celebra elecciones primarias si hay varios candidatos que se postulan o no. Serían cerradas, es decir, sólo podrían votar en ellas los afiliados. Si son simultáneas o no es indistinto, siempre que se respete la fecha fijada para la presentación de las listas en tiempo y forma.

Marcos V. Dougall

DNI 12.491.342

Palabra

Me pregunto por qué la palabra kirchnerismo no figura en ninguna de las propagandas que escucho de la oposición. ¿Será que se convirtió en una mala palabra?

Carlota Ezcurra de del Campo

DNI 3.327.878

El Estado de Derecho

Se es adulto cuando se obra como se debe, no como conviene. La violación de las garantías, aun contra un enemigo político, nos afecta a todos. Cuando la Constitución y la ley estén por encima de los favoritismos, concretaremos una enorme evolución política. Las instituciones faltaron a la verdad. La hipocresía política ha quedado desnuda, gracias al rumbo que la Argentina ha tomado. El Estado de Derecho es aquel que garantiza obtener lo que por ley corresponde. La ley libera, la dádiva esclaviza. El Estado de Derecho se sintetiza en una memorable frase del emperador Xerxes, admirando a sus enemigos: los espartanos son hombres libres que reconocen un solo amo, la ley. Con el mismo apego, deben resolver los juicios de los funcionarios salientes, sin sobreactuaciones ni venganzas.

Aplicar la ley, hacer lo que se debe y no lo que conviene. Si los jueces juzgan según la "valoración social", como ha hecho en algún momento la Corte, quizá se desvíen de lo que la ley ordena. Esta administración ha tomado la verdad como política de Estado. Un próspero futuro institucional se avecina.

Enrique Moliné O'Connor

DNI 21.483.010

Por la vida

Con una simple encuesta que, con seguridad, todos los candidatos tienen hecha, se puede comprobar que la Argentina es provida. Más del 90% elige el sí a la vida. Sin embargo, los candidatos a senadores, diputados o concejales que defienden la vida de la persona por nacer se pueden contar con una sola mano. Una vez más, al Congreso y a las legistaturas se sumarán políticos que no representan las creencias ni los intereses del pueblo, sino los propios.

Mariana Rodríguez Varela

DNI 23.326.190

Inundados

Desde noviembre de 2015 a la fecha muchos productores del noroeste de General Villegas estamos afectados por inundaciones provocadas por exceso de lluvias y de aguas que ingresan desde la provincia de Córdoba. Aceptamos (aunque nos disguste) las inclemencias del clima y conocemos las consecuencias del abandono por la falta de obras que puedan paliar estas situaciones, pero lo que no podemos aceptar es el destrato y la falta de consideración por parte de las autoridades provinciales y municipales. ARBA no convalida ni otorga exenciones a quienes al momento de la inundación registraran alguna deuda con ese organismo. Esta medida injusta, que va en contra del espíritu de la ley de emergencia y nunca implementada en otras ocasiones similares, nos pone en la situación de que una vez finalizada la inundación no solo vamos a tener que reconstruir el establecimiento para hacerlo productivo (casas, corrales, alambres, etc.), sino que vamos a ser deudores de la provincia por impuesto inmobiliario. Lo mismo ocurre con los municipios que no condonan la tasa de caminos, solo la postergan, caminos que, por supuesto, siguen intransitables. Por otro lado, el Bapro anuncia créditos para productores inundados, pero la mayoría de estos no califican... ¡por estar inundados! Asimismo, los impuestos nacionales también son postergados, pero no son condonados. Conclusión: Nación, provincia y municipio nos esperan para cuando se acabe la emergencia y nos transformemos de inundados a morosos.

Gracias Estado. ¿Cambiamos?

Juan I. Viñas Urquiza

DNI 10.650.260

Budines

Para hacer un budín tuve que recorrer tres supermercados para conseguir un pan de manteca. Cuando finalmente tuve suerte, en uno chino me pidieron 45 pesos, que pagué resignado por tanto buscar. A eso hay que sumarle azúcar impalpable por unos 20 pesos más, la harina y los huevos. Cuando llegué a mi casa me arrepentí porque caí en la cuenta de que comprar el budín en la panadería de la vuelta hubiera sido más barato: uno artesanal idéntico lo había pagado unos 70 pesos días atrás. Esa idea de que hacerlo en tu casa siempre es más barato se está empezando a disolver.

Matías Harari Nahem

DNI 41.562.315

En la Red

El Conicet, elegida mejor institución de ciencia en América latina Facebook

"Muy buena noticia" - Alberto Eduardo Mariño

"Esa es la diferencia entre la Argentina del siglo XX y la actual, antes se buscaba estar entre los primeros del mundo" - Juanjo Morilla

"Ni kirchneristas ni macristas, argentinos" - Francisco Ortigoza

"¡Y pensar que recortan presupuesto!" - Analía López Ledesma

"¡Excelente!" - Eduardo Henain

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.aro a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA) Buenos Aires, Argentina