El desafío de los jóvenes en Racing: juegan con la clase de los consagrados

Las inferiores sostienen a la Academia más allá de ventas y contratiempos; quiénes son los que protegen la ilusión

Los manuales de estilo de la historia del fútbol, al menos por ahora, se corren de la escena de Racing. ¿Que para pelear a lo grande hacen falta caciques? ¿Que los jóvenes sólo ganan partidos? Las inferiores de la Academia no sólo nutren a la tesorería, que en los últimos 10 años promovió a más de 30 juveniles y vendió por más de 70 millones de dólares. Ahora, se disfrutan en la cancha. Y no sólo eso: el desafío de Diego Cocca , el entrenador, es que sean la base de los próximos meses, en los que están en juego la Copa Sudamericana , la Copa Argentina , el torneo local y, más allá, la Copa Libertadores .

La última muestra es extraordinaria: Racing se impuso anteanoche por 3 a 2 sobre Independiente Medellín y se clasificó a los octavos de final de la Sudamericana protegido por la explosión juvenil. Que no sólo tiene talento: le sobra personalidad.

Ya no están Rodrigo De Paul , Bruno Zuculini y Luciano Vietto . Más allá en el tiempo, tampoco tiene a Valentín Viola , Ricardo Centurión o Sergio Romero . La lista es extensa: figuras del fútbol internacional, jugaron poco y nada en la Academia. Le dieron un impulso a la tesorería, pero no fueron emblemas, apenas nostalgias de lo que pudieron ser. Cocca, ahora, cree que representan el impulso imprescindible. "Encontré juveniles que me dieron más respuestas que algunos", advirtió, días atrás. La lista de los prescindibles fue enorme: Luciano Aued, de 30 años, Agustín Orion (36), Pablo Álvarez (33), Germán Voboril (30) y Francisco Cerro (29), entre otros, debieron transformar su futuro.

La victoria contra el volátil equipo colombiano se construyó -perdía 2-0, jugaba sin pasión y quedaba eliminado- sobre el impulso de la juventud. Después del gol de Diego González, Pablo Cuadra (22), marcó de penal y Brian Mansilla (20) resolvió la victoria. El mejor fue Matías Zaracho (19), que participó en todas las jugadas de riesgo.

El arquero es Juan Musso, de 23. El crack es Lautaro Martínez , de 19, que está lesionado. El ataque, además, tiene otras variantes juveniles: como Brian Fernández (22), Federico Vietto (19) o Braian Guille (19).

La fuerza de la juventud, en realidad, provoca una mayor dimensión porque los expertos suelen jugar con las medias bajas. Contra Independiente Medellín se mantuvo la sintonía de las últimas semanas. Iván Pillud, de 31 años, no cubrió con consistencia su lateral. Sergio Vittor (28) no ofrece garantías, Leandro Grimi (32) se sintió incómodo, Tito Noir (30) desequilibró muy poco y las presentaciones de Egidio Arévalo Ríos (35) y Lucas Orban (28) no respaldaron la estructura. Es un caso extraño Racing: son los jóvenes los que alimentan y sostienen el presente. Y el futuro.