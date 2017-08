Las ideas de los candidatos, en 10 definiciones clave

Los principales postulantes a senador se pronuncian sobre el rol legislativo, temas económicos, judiciales y de seguridad

¿Cuál sería su primer proyecto de ley?

El Plan Maestro, la ley contra la violencia escolar y la actualización del Fondo del Conurbano.

¿Cuánto debe ganar un legislador? ¿Puede tener otra actividad?

Lo necesario para llevar una vida normal. El legislador puede tener algunas actividades extra: docencia, investigación y tareas sociales.

¿Deberían descontarse las inasistencias a las sesiones? ¿Por qué?

Sí, obviamente. El Estado no puede pagar por servicios que no se prestan.

¿Cuánta plata necesita por mes para vivir?

Lo necesario para solventar a la familia. En mi caso, mi esposa y cinco hijos.

¿Cuánto costará su campaña?

Lo que está establecido por la ley.

¿Hay que bajar la edad de imputabilidad? ¿Por qué?

Hay que sancionar en el Congreso un régimen penal juvenil para que los chicos no sean víctimas de las mafias y estén protegidos.

¿Cuál debería ser la prioridad? ¿Reducir la inflación o apuntalar el consumo?

Las dos cosas. La inflación, porque es el peor impuesto para los que menos tienen y el consumo, que a partir de la reparación histórica, el aumento en la cobertura de los planes y las paritarias, gradualmente irá incrementándose. Además hay que fomentar el ahorro. Y lo estamos haciendo con los créditos hipotecarios que hace más de diez años que no volvían al país.

¿Qué impuestos bajaría? ¿Cómo compensaría el recorte en la recaudación?

Eso tiene que ser una propuesta impositiva amplia, que beneficie y promocione la inversion y no genere distorsiones en la matriz productiva.

¿Qué medida impulsaría desde el Congreso para reducir el déficit?

La mejor medida es la que se está implementando: la transparencia en el manejo de los bienes del Estado.

¿Hay que modificar los convenios colectivos de trabajo?

Los convenios colectivos se acuerdan entre empresarios y trabajadores. El Estado debe intervenir cuando sea necesario para que la Argentina produzca cada vez más, genere más trabajo y podamos seguir creciendo.

¿Cuál sería su primer proyecto de ley?

Soy autor del proyecto de extinción de dominio que espera la media sanción del Senado para convertirse en ley. El día que un funcionario devuelva lo que se robó, los argentinos van a volver a confiar en la política. También espera en el Senado mi proyecto de ley para endurecer las penas por portación de armas.

¿Cuánto debe ganar un legislador? ¿Puede tener otra actividad?

Nuestro bloque renunció al aumento salarial que votó el kirchnerismo junto con Cambiemos porque creemos que tiene que haber un correlato entre lo que cobran los trabajadores y los funcionarios públicos. No podemos tener otras actividades porque el riesgo de que haya conflicto de intereses es muy alto.

¿Deberían descontarse las inasistencias a las sesiones? ¿Por qué?

Sí, porque así lo indica el reglamento. Aunque el trabajo más importante sucede en las comisiones, asistir a las sesiones es parte de nuestro trabajo.

¿Cuánta plata necesita por mes para vivir?

Tenemos una vida simple, sin grandes lujos. Necesitamos lo que necesita una familia de clase media con dos hijos adolescentes. Por suerte, tenemos dos ingresos, el de Malena y el mío, que nos permiten gozar de cierta estabilidad. Lamentablemente tener dos trabajos estables es un privilegio en la Argentina cuando debería ser la regla.

¿Cuánto costará su campaña?

Mi campaña es sumamente austera. Todos los candidatos aportan su parte para solventar los gastos de publicidad y las actividades de campaña que realizamos. El Estado aporta $ 10.5 millones y $ 15 millones aportan legisladores y funcionarios de nuestro espacio.

¿Hay que bajar la edad de imputabilidad? ¿Por qué?

Fui el primero en plantear la discusión de la baja de la edad de imputabilidad en el marco de un régimen de responsabilidad penal juvenil, sin golpes de efecto ni anuncios rimbombantes. Es inadmisible que en el siglo XXI carezcamos de una legislación. Debemos abordar las causas del problema con educación, oportunidades de trabajo y atención a los adictos.

¿Cuál debería ser la prioridad? ¿Reducir la inflación o apuntalar el consumo?

Es un falso dilema. Es posible tener una economía en crecimiento con baja inflación, pero requiere un cambio de modelo. Hay que atacar de forma urgente la inflación, no con un mecanismo de ajuste, si no con políticas que promuevan el crecimiento y el consumo a partir de la recuperación del poder adquisitivo del salario.

¿Qué impuestos bajaría? ¿Cómo compensaría el recorte en la recaudación?

Queremos una estructura impositiva que aliente la inversión y la creación de empleo registrado. Planteamos una reforma integral que promueva la producción, la inversión y la creación de puestos de trabajo formales. Bajaríamos impuestos indirectos y al consumo sustituyéndolos por impuestos a las rentas y al patrimonio.

¿Qué medida impulsaría desde el Congreso para reducir el déficit?

En un contexto recesivo como el actual, el déficit no se soluciona reduciendo el gasto, si no estimulando el crecimiento de la economía y ampliando la base tributaria. No creemos que se puedan corregir seis puntos de rojo fiscal por la vía del ajuste. El camino para hacerlo debe ser el del crecimiento.

¿Hay que modificar los convenios colectivos de trabajo?

Los convenios colectivos de trabajo se modifican con cada paritaria todos los años. Lo hacen los empresarios junto con los trabajadores. Forma parte del derecho colectivo de los trabajadores.

¿Cuál sería su primer proyecto de ley?

La Argentina necesita impulsar normas que promuevan políticas activas que incentiven la inversión y generen empleo. Es prioritaria la ayuda a las Pymes y un alivio en la carga impositiva. También hace falta impulsar una reforma de las fuerzas de seguridad para que dejen de ser cómplices de los que delinquen y se conviertan en sus perseguidores implacables.

¿Cuánto debe ganar un legislador? ¿Puede tener otra actividad?

No se trata de fijar un monto ni de que los sueldos de los legisladores se minimicen, porque eso alejaría de la política a cualquiera que no pudiera vivir de rentas. Hablar de montos en una Argentina donde más de la mitad de los asalariados en blanco cobra menos de 10.000 pesos suena obsceno.

¿Deberían descontarse las inasistencias a las sesiones? ¿Por qué?

Si las inasistencias son la regla constante del legislador, debe ser la misma Cámara la que ordene disciplinariamente la cuestión. Si la inasistencia es ocasional o está fundada, no hay razón para propiciar sanciones. Como ocurre en cualquier trabajo, un legislador que no concurre a trabajar sin motivo debe sufrir un descuento en su haber.

¿Cuánta plata necesita por mes para vivir?

La necesaria para sostener a mi familia sin lujos. No se trata de hacer marketing con hipocresía ni de sobreactuar lo que uno no es. Vivo en un barrio de clase media de La Plata hace 20 años. Hablar de cifras en una sociedad con tantas necesidades insatisfechas, y en la que un jubilado cobra $6000 y un docente poco más de $12.000 parece poco oportuno.

¿Cuánto costará su campaña?

Nuestra campaña es austera. No hay aviones privados ni gastos que no se puedan justificar. Los aportes son todos en blanco. Y vamos a cumplir con lo que indica la ley. Al final de la campaña estará rendido cada peso que se haya gastado.

¿Hay que bajar la edad de imputabilidad? ¿Por qué?

Los menores participan en menos del 4 % de los delitos y en el 0,5 % de los delitos más graves. Eso es una pauta determinante para mensurar el problema. Es obvio que los menores no son la causa central de la inseguridad, con lo cual bajar la edad de imputabilidad nada va a resolver. Lo primero es poner en marcha un nuevo régimen penal de menores.

¿Cuál debería ser la prioridad? ¿Reducir la inflación o apuntalar el consumo?

La opción es falsa. La Argentina consume el 70 % de lo que produce. Si se cae el consumo, como promueve el Gobierno, la producción se detiene, el desempleo sube y la pobreza se agrava. Hay que combatir la inflación con consumo e inversión. Negar la inflación fue un grave error, pero Macri quiere bajarla sólo enfriando el consumo y sin inversiones.

¿Qué impuestos bajaría? ¿Cómo compensaría el recorte en la recaudación?

El sistema impositivo es profundamente regresivo porque centralmente ataca el consumo. Además es profundamente injusto porque sólo va sobre los que pagan mientras la economía informal se expande sin que el Gobierno la controle. El secreto es ampliar la base de contribuyentes. Cazar afuera del zoológico, y así aliviar la carga de los que ya pagan.

¿Qué medida impulsaría desde el Congreso para reducir el déficit?

La administración del Estado es del resorte exclusivo del Poder Ejecutivo. Eso es tarea propia del Presidente y sus ministros y es evidente que están fallando. Dos años después de haber asumido, han profundizado el déficit fiscal y cuasi-fiscal pese a haber logrado el blanqueo de capitales más enorme que la historia argentina recuerda.

¿Hay que modificar los convenios colectivos de trabajo?

Para generar empleo hay que promover inversiones aliviando su costo fiscal, pero nunca en perjuicio de los trabajadores. Las ventajas para el empresario deben ser dadas por el Estado y no por los asalariados. Nuestra historia reciente demuestra que toda flexibilidad sólo sirvió para mejorar la rentabilidad empresaria y no para promover el trabajo.

¿Cuál sería su primer proyecto de ley?

Elevar el salario mínimo al valor de la canasta familiar y la jubilación mínima a su 82%. Es el punto de partida de una reorganización económica y social integral basada en la gestión de los trabajadores de la economía y el Estado. Nacionalizar recursos estratégicos, banca y comercio exterior para industrializar el país.

¿Cuánto debe ganar un legislador? ¿Puede tener otra actividad?

Nuestro proyecto, nunca tratado, fija la dieta en cuatro salarios mínimos. Denuncié el dietazo, y logramos frenarlo, en 2016. Este año se aprobó con los votos de Cambiemos y el FPV, entre otros. Pusimos a votación el rechazo y perdimos 141 a 54. Dependiendo de la actividad, lo mejor es estar licenciado para volcar el esfuerzo de lleno.

¿Deberían descontarse las inasistencias a las sesiones? ¿Por qué?

Nuestra asistencia es perfecta, por fidelidad a nuestros votantes y a nuestro programa socialista. La ciudadanía debe juzgar al legislador, no debe hacerlo un reglamento disciplinario. A menudo participamos en comisiones que no integramos para fijar posición.

¿Cuánta plata necesita por mes para vivir?

La verdadera canasta familiar establecida por el sindicato aceitero en $ 27.000 es suficiente. Fui un trabajador calificado toda mi vida. Vivimos como pensamos. Los diputados del FIT donamos el 70% de nuestras dietas, tema inscripto en el programa de la alianza.

¿Cuánto costará su campaña?

Gastamos la exigua asignación del Estado al efecto. Para nosotros resultan vitales los espacios cedidos que deberían extenderse a la participación en programas políticos como rige en otros países. No tenemos aportes empresariales y rechazamos el blanqueo del financiamiento capitalista de la política que impulsa Macri.

¿Hay que bajar la edad de imputabilidad? ¿Por qué?

No, porque el Consejo de la Magistratura porteño estableció que en 2015 sólo 1 de 175 homicidios fue cometido por un menor de 16 años y 10 por adolescentes de entre 16 y 18 años, el 3,8% del total. Es una cortina de humo para encubrir la asociación institucional al delito organizado y el narcotráfico en particular, que penetran explotando la miseria social.

¿Cuál debería ser la prioridad? ¿Reducir la inflación o apuntalar el consumo?

Anularíamos la inflación mediante la investigación y repudio de la deuda externa, honrando a pequeños ahorristas y tenencias del sistema jubilatorio. El salario y las jubilaciones propuestos dinamizarían el consumo junto con la inversión productiva de los US$ 100.000 millones, que es el ahorro nacional en relación al PBI hoy dilapidado por la rapiña capitalista.

¿Qué impuestos bajaría? ¿Cómo compensaría el recorte en la recaudación?

Tenemos proyectos defendidos en sesión: abolición de Ganancias en los salarios de convenio colectivo, carrera docente, estatal y judicial. La misma suerte deben correr los impuestos al consumo y dar paso a un sistema progresivo de impuestos a las grandes rentas y fortunas. Las regalías mineras son un estatuto colonial y depredador.

¿Qué medida impulsaría desde el Congreso para reducir el déficit?

El déficit fiscal tiene un origen espurio: la deuda pública usuraria que proviene de la estatización de deudas privadas y negociados de refinanciación. Por otro lado, la corrupción sistémica de la patria contratista y los servicios públicos privatizados. Hay también emisión por la enorme deuda cuasifiscal del negociado de los títulos del Banco Central.

¿Hay que modificar los convenios colectivos de trabajo?

Defendemos los convenios colectivos incondicionalmente. Macri y las fuerzas políticas que votaron las 84 leyes del ajuste -Frente Renovador, PJ-FPV-, la burocracia sindical y las centrales patronales, preparan un agravamiento de la ofensiva contra los derechos laborales y jubilatorios.

* Cristina Kirchner no aceptó responder. En su lugar lo hizo Jorge Taiana

¿Cuál sería su primer proyecto de ley?

La ley de Emergencia Alimentaria y Farmacológica en respuesta al grave deterioro en las condiciones de vida de millones de argentinos. Y, ante la inacción del Gobierno, debemos crear órganos en el Poder Legislativo para regular prácticas monopólicas en la formación de precios, en particular para bienes esenciales y remedios.

¿Cuánto debe ganar un legislador? ¿Puede tener otra actividad?

El sueldo de un legislador, por la responsabilidad y el tipo de trabajo, debe estar en línea con los salarios de la de Administración Pública Nacional. La docencia y la investigación académica son perfectamente compatibles porque no generan ningún conflicto de intereses y enriquecen la tarea del legislador.

¿Deberían descontarse las inasistencias a las sesiones? ¿Por qué?

La legislación laboral contempla la inasistencia en casos de enfermedad o razones de fuerza mayor. Considero que esas leyes también son válidas para un legislador. Además, existen facultades y prácticas propias de la labor legislativa que deben ser contempladas.

¿Cuánta plata necesita por mes para vivir?

La canasta de consumo de mi familia es la de un hogar de clase media profesional en el que trabajan los dos jefes de hogar. Como toda familia de clase media, vamos ajustando nuestros gastos, salidas recreativas o viajes en relación a nuestros ingresos.

¿Cuánto costará su campaña?

Unidad Ciudadana está realizando una campaña austera. Privilegiamos el contacto directo con las personas con el objetivo de representar sus problemas e iniciativas en el Parlamento. En nuestros recorridos escuchamos el reclamo de la gente que siente que así no se puede seguir y usamos las redes para difundir nuestras actividades.

¿Hay que bajar la edad de imputabilidad? ¿Por qué?

La rebaja de la edad no es la respuesta a la inseguridad y la violencia. Criminalizar a niños y jóvenes cuya capacidad de entendimiento y respuesta en situaciones críticas no está aún desarrollada no brinda herramientas sustentables para prevenir y enfrentar el delito. Todas las instituciones del Estado deben comprometerse en esta labor.

¿Cuál debería ser la prioridad? ¿Reducir la inflación o apuntalar el consumo?

No son objetivos enfrentados: un alza en el consumo no necesariamente se traslada a precios e incentiva la producción y el empleo. El Gobierno devaluó el peso un 60% y subió las tarifas, disparó la inflación más alta de los últimos 25 años y una fuerte caída en los ingresos y la actividad. Por primera vez desde 1975 cae el PBI y aumentan las importaciones.

¿Qué impuestos bajaría? ¿Cómo compensaría el recorte en la recaudación?

Necesitamos una reforma tributaria que promueva un sistema más progresivo, que grave las rentas extraordinarias, la riqueza y las ganancias. La reforma que impulsa Cambiemos, por el contrario, es muy regresiva y complicaría la situación fiscal de las provincias con la eliminación de ingresos brutos. Hay que bajar el déficit fiscal y el endeudamiento externo.

¿Qué medida impulsaría desde el Congreso para reducir el déficit?

En lo inmediato, creo que debemos restituir los derechos de exportación sobre la minería y gravar la renta financiera para equilibrar ingresos y gastos. Es increíble que las ganancias exorbitantes producto de la especulación con la compra-venta de acciones, Lebacs o bonos estén exentas.

¿Hay que modificar los convenios colectivos de trabajo?

Los precandidatos de Unidad Ciudadana nos comprometimos a no votar ningún intento de flexibilización laboral y/o de violación de los convenios colectivos de trabajo y reafirmar el derecho a paritarias libres. El Gobierno, al incumplir con la ley y no llamar a la paritaria nacional docente, agravó la situación de la educación, un sector clave para nuestro futuro.