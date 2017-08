Nacional de Clubes: el poderoso contra el que busca su primera corona: Hindú vs. Tala, la final

Foto: LA NACION / Rodrigo Néspolo

En un diálogo con LA NACION, Sebastián Cancelliere, jugador de Hindú , y Germán Schulz, rugbier de Tala , palpitaron el choque de la final del Nacional de Clubes .

Sebastián Cancelliere: "En estos partidos entramos con otra cabeza"

Un try en la de 2015, dos en la de 2016. Sebastián Cancelliere está habituado a lucirse en finales del Nacional de Clubes. Decisivo en las dos últimas conquistas, "Erre" es figura de Hindú. El equipo más ganador de la Argentina irá esta tarde, desde las 15.40 en la cancha de CASI, por su octava corona federal.

"De chico me tocó ver la mejor época de Hindú. Es increíble qué jugadores había", recuerda el wing de 23 años. "Admiraba a todos: los Fernández Miranda, Santi Fernández, Juani Gauthier, el Zorro [Francisco] Díaz Bonilla, Horacito Agulla... Me encantaban. Jugar con ellos y que me entrenen son un honor y me da mucha tranquilidad, por más que los nervios estén siempre", añade.

Acostumbrado Hindú a jugar finales, ésta tiene un sabor distinto: no comenzó bien el año, se clasificó para los cuartos de final en la última fecha y marcha extrañamente retrasado en el certamen de la URBA (7º). Así y todo, su jerarquía lo ubica como favorito frente a Tala. "Es verdad que no estamos pasando por un buen momento. Al estar en las últimas instancias, es obvio que apostamos todo al Nacional. Después pensaremos en el torneo de la URBA, que es largo y da tiempo de recuperarse", confía Cancelliere.

-¿A qué responde este bajón?

-A detalles que por momentos no hacemos bien y a estar desconcentrados. Pero en estos partidos entramos con otra cabeza, como en la semifinal contra Belgrano.

-¿Qué tiene de especial la final?

-Todos los torneos tienen algo distinto. En éste fuimos de menor a mayor; es un gran logro estar en la final. La vuelta de Santi [Fernández] es un plus emocional, y en lo personal hay un montón de motivaciones que hacen que sea distinta y especial.

-Entre lesiones y convocatorias a los seleccionados no jugaste tanto este año con Hindú. ¿Cuánto valorás este partido?

-Siempre que entro a la cancha con la camiseta de Hindú valoro lo que juego y trato de disfrutarlo al máximo.

-¿Qué necesitan hacer bien?

-Últimamente no estamos teniendo pelotas de calidad ni buena obtención. Ellos van a patear; debemos estar concentrados los tres del fondo para atacar cuando se deba y patear cuando se deba. Van a presionarnos mucho en el centro de la cancha y hay que saber jugar contra eso.

-Jugaste con Germán Schulz en Pumas 7s y Argentina XV. ¿Cómo lo neutralizarás?

-Es un gran jugador y tuvo su merecido debut en los Pumas. Es fuerte, tiene buen juego aéreo, es completo. Por suerte juega en la otra punta. Voy a tener que estar el doble de concentrados con Bauti [Álvarez].

Germán Schulz: "Siento que se formó un clásico con Hindú"

En la final de 2006, Germán Schulz le alcanzaba el tee a Stéfano Ambrosio. Hoy, el wing es una de las cartas de triunfo con las que cuenta Tala para conquistar por primera vez el Nacional de Clubes. "Tenía 12 años, había ido con las infantiles. Ahora tengo revancha al lado de él y de Pedro Garzón, dos jugadores que admiraba cuando era chico", piensa. Aquella definición, la única de los cordobeses en el certamen federal, terminó en derrota ante el SIC en San Isidro. En el mismo partido bonaerense, pero en la cancha del CASI, Tala intentará meterse en la elite del rugby argentino.

"Desde el día en que empecé en el rugby, a los 9 años, soñaba jugar en la primera del club. Cuando fui conociendo su historia entendí la importancia del Nacional. Éste es un título pendiente para todo el club", cuenta Schulz, wing de 23 años que el mes pasado debutó en los Pumas. "Por ese lado sentimos un poco de presión, pero la idea es hacer lo de siempre y dejar en alto los valores del club: humildad, respeto, compañerismo. Llegamos muy unidos", añade.

-Por tu participación en los distintos seleccionados (seven, Argentina XV, los Pumas) no pudiste jugar mucho para Tala. ¿Eso te hace valorar más este partido?

-Jugar esta final por mi club es muy importante. Estoy contento de haber jugado cuartos y semifinales y ahora la final. Cuando vengo al club trato de enfocarme 100% en eso, me olvido de lo demás. Es algo distinto a todo, uno juega con sus amigos. No me toca tan seguido y lo valoro.

-No empezaron bien y se clasificaron gracias a una peculiar interpretación reglamentaria. ¿En qué nivel llegan a la final?

-Tuvimos una zona muy difícil y pasamos con lo justo. De entrada nos planteamos jugar todos los partidos como una final. Fue sirviéndonos para mejorar el juego, afianzar el equipo y llegar a la final, que es un partido especial y diferente.

-¿Cuál es su fortaleza?

-Es y tiene que ser la defensa. A partir de ella se debe generar todo. En el ataque buscamos inercia para generar desequilibrio.

-El año pasado perdieron contra Hindú en semifinales. ¿Tienen en cuenta ese partido?

-Siento que se formó un clásico con Hindú. Es un rival muy fuerte, campeón de todo en los últimos años. Está claro que el partido va a resolverse en los últimos minutos. Se va a jugarlo como un test-match.

-Compartiste Pumas 7s y Argentina XV con Cancelliere. Ahora es rival. ¿Cómo lo marcarás?

-A "Erre" lo conozco bastante. Es muy desequilibrante. Ojalá no sea su día [risa]...