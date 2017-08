La demanda ofreció 4450 pesos, 50 más que anteayer; la devaluación del peso fue el factor alcista clave de la semana

El precio de la soja argentina para las descargas sobre las terminales del Gran Rosario se negoció en alza ayer por tercera jornada consecutiva, al pasar de 4400 a 4450 pesos por tonelada, con lo que quedó a un paso de tocar los $ 4500, un nivel nominal que no se alcanza desde enero pasado. Si bien los volúmenes comercializados son menos significativos, ese registro sí se alcanzó para los puertos de Bahía Blanca y de Necochea e implicó una mejora de 100 pesos respecto del jueves.

La tónica positiva fue otra vez la consecuencia de la devaluación del peso frente al dólar, que llevó la paridad entre ambas monedas de 17,54 a 17,69 pesos, según el tipo de cambio comprador del Banco Nación (cotización divisa). En la semana, la depreciación de la moneda argentina fue del 2,14% respecto del nivel del viernes anterior, de 17,32 pesos, y se constituyó en el factor alcista clave para el valor de la oleaginosa, dado que incentivó a los compradores a elevar sus propuestas.

"Como suele suceder en el mercado, la secuencia de jornadas alcistas, con mejoras diarias que oscilaron de 50 a 10 pesos por tonelada, fueron achicando la oferta de los vendedores, bajo el supuesto de que lo que no vendan hoy lo venderán mañana y a mejor precio", contó a LA NACION una fuente del sector comercial, que expuso de esa forma la toma de riesgo asumida por quienes optan por postergar ventas. Añadió que durante la rueda ayer se concretaron nuevas operaciones por unas 70.000 toneladas de soja, mientras que se les fijó valor a otras 120.000 toneladas, cifras que quedaron por debajo de las 150.000 y de las 200.000 toneladas de la rueda anterior, respectivamente.

El precio de la soja quedó a un paso de los $ 4500 por tonelada en Rosario. Foto: Archivo / MARIO GARCIA

Los $ 4450 pagados en forma abierta ayer por las fábricas sobre el principal polo argentino para la venta de soja implicaron un alza semanal del 4,71% respecto de los $ 4250 vigentes el viernes anterior.

El saldo semanal también fue alcista para la soja de la próxima cosecha, dado que los 260 dólares propuestos por la demanda para la oleaginosa con entrega en mayo implicaron una ganancia del 1,96% frente a los 255 dólares del cierre del segmento comercial anterior.

En el Mercado a Término de Buenos Aires (Matba), ayer la posición noviembre bajó US$ 0,50 y terminó la jornada con un ajuste de 260,50 dólares, mientras que el contrato mayo sumó US$ 2 y quedó con un precio de 260,50 dólares por tonelada.

Ayer también fue la tercera rueda alcista para los precios de la soja en la Bolsa de Chicago donde, no obstante el saldo semanal fue bajista. En efecto, las pizarras mostraron subas de US$ 2,21 y de 2,02 sobre las posiciones agosto y noviembre, cuyos ajustes resultaron de 367,72 y de 372,22 dólares por tonelada. En el balance del segmento, estos contratos resignaron un 0,81 y un 0,90% frente a los valores vigentes el viernes anterior, de 370,74 y de 375,61 dólares.

Para la oleaginosa estadounidense ayer el factor alcista fue el aceite, que se negoció con alzas superiores a los 16 dólares por tonelada tras la decisión de un tribunal de apelaciones que desautorizó los límites impuestos por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos al uso de energías renovables. El mercado considera que esta resolución judicial podría obligar al organismo a reformular sus regulaciones y que ello podría implicar una mayor demanda para productos como el biodiésel en base a soja o el etanol de maíz.

Maíz y trigo

Por tonelada de maíz ayer los exportadores pagaron $ 2400 para el Gran Rosario y $ 2350 para Necochea, sin variantes. Para Bahía Blanca la propuesta creció de 2350 a 2400 pesos. En cuanto al cereal de la próxima cosecha, con entrega entre marzo y abril, las ofertas oscilaron de 148 a 150 dólares por tonelada.

En el Matba no hubo variantes para el maíz, dado que las posiciones septiembre y abril se mantuvieron en 139,50 y en 152,50 dólares.

Algo similar ocurrió en Chicago, donde el contrato septiembre cerró sin cambios, en US$ 147,33, y la posición diciembre sumó US$ 0,10 al terminar la rueda con un valor de US$ 152,75. El balance de la semana dejó bajas del 1,45 y del 1,39% respecto de los valores vigentes el viernes anterior, de 149,50 y de 154,91 dólares.

En cuanto al trigo, los exportadores pagaron ayer $ 3000 por tonelada para Bahía Blanca y $ 2900 para el Gran Rosario, sin cambios, mientras que para Necochea la oferta creció de 2950 a 3000 pesos. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informó que los molinos propusieron entre 2600 y 3200 pesos por tonelada, según calidad, procedencia y forma de pago.

El trigo de la nueva cosecha, con entrega entre diciembre y enero, se negoció de 170 a 172 dólares por tonelada para todas las terminales. En el Matba, la posición enero bajó US$ 0,50 y quedó con un ajuste de 169 dólares por tonelada.