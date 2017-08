Randazzo endureció su discurso en el Sur

Más afilado a medida que se acercan las elecciones, Florencio Randazzo , candidato a senador del Frente Justicialista, cargó duro ayer contra el presidente Mauricio Macri y lanzó una advertencia a sus votantes. "Los que elijan a Cambiemos le darán un cheque en blanco para más ajuste."

El ex ministro visitó ayer las ciudades de Azul y Olavarría, corazón de la séptima sección electoral, donde se movió junto al primer candidato a diputado, Eduardo "Bali" Bucca, y dialogó con comerciantes y productores. "En lugar del ajuste que propone el Gobierno, constituimos una alternativa para poner un límite sin que implique volver al pasado y sin hacer oportunismo con promesas incumplibles", dijo en Azul. Un palo a Macri, otro a Cristina Kirchner y el último a Sergio Massa, en una sola frase.

Repitió la fórmula en Olavarría. "Macri es fruto de nuestros errores, los cuales tenemos que corregir"; "yo conocí a la Cristina que promovió las PASO", y "Massa se mueve por conveniencias, no convicciones", enumeró en diálogo con Radio Coronel Olavarría.

Randazzo viene de recibir una buena noticia de la justicia electoral, que volvió a inhabilitar la lista impulsada por Mario Ishii. Así, el ex ministro no deberá dividir recursos y espacios publicitarios con el intendente de José C. Paz.