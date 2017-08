Camperas inflables

En los últimos años, este abrigo se transformó en la prenda del invierno indiscutida y un tanto... repetida

A favor

Contra el frío

El hecho más indiscutible que popularizó a estas camperas es que algunas son realmente abrigadas y cómodas

Amplia variedad

La variedad de colores y de formatos es uno de los atractivos de esta prenda que cautiva tanto a los más sobrios como a los más audaces a la hora de vestir

Compañeras de viaje

Como son muy livianas, resultan muy prácticas para viajar. Además, ocupan poco espacio en la valija (incluso vienen con su propia bolsa para llevar)

Para todo uso

Son una solución a la hora de lucir un abrigo "elegante" tanto de noche como de día a un precio razonable

En contra

Malas réplicas

El éxito de esta prenda hizo que surgieran rápidamente copias de mala calidad que no abrigan como las originales

La tienen todos

Si uno quiere diferenciarse de los demás, mejor dejar la campera en el placard. La tienen todos y así es difícil destacarse del resto

No repele la lluvia

En días lluviosos, mejor no usarla. Su tela ultraliviana sirve para el frío, pero no es impermeable, por lo que no termina siendo útil con lluvia

Ícono político

El uso de esta prenda por parte de algunos personajes de la política terminó por sacarle su impronta cool