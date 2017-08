Paula Molinari: "Los jefes hacen planes y hablan de la gente, pero no con la gente"

Ayudar a que las personas encuentren "su" lugar en el mundo del trabajo. Una misión impensada en el siglo pasado hoy inspira a Paula Molinari a seguir investigando y creando formas para que todos descubran sus pasiones y puedan plasmarlas en sus espacios laborales. "Antes las personas no se preguntaban cuál era el trabajo ideal para ellas. Era un tema que estaba relacionado con el sacrificio y que nadie cuestionaba", asegura la fundadora y presidenta de Whalecom, y autora del libro Desencajados.

Pero eso cambió. ¿Qué trabajo me haría bien y me gustaría desarrollar? Para Molinari esa es una de las preguntas del milenio, por eso creó una fórmula para que todos puedan responderla. "Diseñé el Modelo POP que permite desentrañar cuáles son los atributos más valorados de un trabajo según cada persona. Además, nos sirvió para realizar una investigación que ayuda a detectar las brechas entre lo que buscan los colaboradores y lo que las organizaciones les ofrecen", explica. Esto es importante porque las insatisfacciones laborales son las que llevan a que las personas se sientan disconformes, descolocados y "desencajados" en sus trabajos, tema que desarrolla en su último libro.

Siempre alerta a las últimas tendencias, Molinari es convocada por las empresas para provocar, alertar y también inspirar a quienes trabajan con recursos humanos.

No hay un patrón

"El trabajo ideal no sigue un «modelo de éxito», sino que depende de cada uno"

Cada persona busca en su profesión algo distinto, por eso Molinari dice que el trabajo perfecto para uno no es igual para el otro. "Hay personas que se copan con un trabajo con determinado contenido, otras que prefieren un jefe que los proteja, y otras, espacios laborales con mucha tensión y lío", indica. Sin embargo, afirma que, a partir de una encuesta que realizó a 4378 personas de distintos países de América latina, hay ciertos atributos que están en el podio como los más valorados.

Estos datos permiten profundizar aquellos aspectos en los que las empresas tendrán que adaptarse para poder captar y retener a los mejores talentos.

Modelo POP

"El trabajo ideal es la intersección de los sistemas Persona, Organización y Planeta"

Para moverse hacia la situación laboral ideal es fundamental identificar cuáles son los ingredientes que definen a ese trabajo, y una herramienta para abordar este proceso es el modelo POP que consiste en evaluar diferentes componentes dentro de tres sistemas diferentes. El llamado "Persona", que incluye dimensiones que responden a cuál es el trabajo que prefiero y que me gusta; el "Organización", que pone foco en el cómo, con preguntas como cuál es la forma en que prefiero trabajar; y, por último, el sistema "Planeta" que se detiene en el para qué, cuestionando la importancia que le doy al sentido y propósito de lo que hago.

Una mirada más micro

"El trabajo ideal está más ligado a los intereses, motivaciones y proyecto de vida personal"

A la hora de elegir los atributos más valorados, los encuestados priorizaron aquellas dimensiones pertenecientes al sistema Persona, por encima de las de Organización y Planeta. Y, si bien los componentes de Planeta no quedaron ni entre los 10 preferidos, Molinari cree que este sistema cobrará más fuerza con la generación Z.

"Todavía es el menos considerado, pero hay que entender que es un sistema que no hubiéramos puesto hace 20 años. Se trata de una nueva tendencia en la que la gente busca y valora tener un trabajo con un sentido y que aporte al planeta. El para qué está la empresa en el mundo hoy empieza a ser un tema".

En la cima

"Lo que más valoran las personas son los desafíos y experiencias"

La investigación, que tiene un alto porcentaje de profesionales en su muestra, presenta a los desafíos y experiencias como el atributo más importante para los colaboradores. Lo que llama más la atención de Molinari es que Gestión del tiempo esté en segundo lugar, detrás de Compensaciones. "Esto es increíble. Gestión del tiempo es un atributo que hace 15 años no existía y que ahora explotó frente a la creciente búsqueda de calidad de vida y los avances tecnológicos que permiten trabajar de otra manera. Este es un quiebre fundamental que corrobora el gran cambio en el mundo del trabajo", destaca. La compensación siempre es clave, pero hoy las personas demandan más y el dinero no es lo único, concluye.

Una brecha que alerta

"Las empresas no están gestionando bien el desarrollo"

Según la encuesta, las personas valoran mucho los desafíos y experiencias, pero, en la gestión, la organización no se ocupa de eso.

"Hay una grandísima oportunidad para las empresas, pero también un grandísimo aspecto ciego. Para atraer talentos, todas dicen en sus propuestas de valor que sus jefes se ocupan del desarrollo de las personas, pero el colaborador no lo percibe así. Eso pasa porque hacen planes o hablan de la gente, pero no hablan con la gente, entonces no se generan experiencias de desarrollo", describe la fundadora de Whalecom.

Paula Molinari

Directora de Whalecom, cofundadora de Joilab

Profesión: consultora

Origen: Argentina

Directora Académica del Programa Ejecutivo de Recursos Humanos de la Universidad Di Tella.

Autora de varios libros, entre ellos: El salto del dueño y Turbulencia generacional

Fue directora de Recursos Humanos en empresas de telecomunicaciones y oil&gas

Desencajados

por Paula Molinari

En las librerías a partir de agosto