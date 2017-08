Sergio Massa: "El Gobierno no entiende lo que le pasa al ciudadano de a pie"

El líder del Frente Renovador criticó al Gobierno en un centro de jubilados en Escobar

Massa sigue en campaña y volvió a criticar al gobierno en un centro de jubilados en Escobar. Foto: Prensa Sergio Massa

El diputado nacional y precandidato a senador por 1PAIS Sergio Massa avanzó esta mañana en su cruzada contra el Gobierno. El tigrense afirmó hoy que la gestión de Mauricio Macri "no entiende lo que le pasa al ciudadano de a pie" por las medidas económicas que adopta y planteó que la clase media "está afuera de la agenda económica" de la Argentina.

"El Gobierno no está entendiendo lo que le pasa al ciudadano de a pie, cuando le llegan las boletas de luz y gas", sostuvo el líder del Frente Renovador. También dijo que su espacio apuesta a "construir el país de la clase media argentina" y a apostar a la "reducción de impuestos a las PyMEs y no a la minería; a la mejora del consumo en el jubilado y no a la rentabilidad de empresas de autopistas, de luz o gas".

A dos semanas de las elecciones primarias (PASO), Massa visitó el Centro de Jubilados y Pensionados Ferroviarios del partido bonaerense de Escobar y advirtió allí sobre "el enorme deterioro en el ingreso de la gente". Habló de una "enorme fractura entre la capacidad de consumo de la gente y las necesidades".

El diputado insistió en que la clase media "lo que perdió de consumo lo perdió a manos de 10 empresas" y que "sólo basta con mirar los resultados en la Bolsa de Comercio".

Agencia Télam