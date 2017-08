"No hay intocables, ni dueños de la Justicia", y otras frases de Mauricio Macri en la Rural

El Presidente encabezó el acto de apertura en el predio ferial de Palermo

Mauricio Macri en la Rural. Foto: DyN

El presidente Mauricio Macri encabezó hoy el acto de apertura de la exposición Rural en Palermo. En su discurso, el mandatario anticipó que el gobierno está preparando una reforma impositiva, elogió al campo como sector productivo y criticó a los políticos que dejaron el país "en ruinas".

A continuación, las 12 frases más importantes del discurso de Macri en la Rural:

"Creo profundamente en ustedes y en la capacidad de crecer, estamos dando los pasos en el camino correcto".

"Cuando me dicen que le hemos dado una mano al campo no me siento cómodo con la frase: lo que hemos hecho es sacarle el pie de encima y el campo respondió con más trabajo y empleo".

"Cuando crece el campo, crece la Argentina".

"Estamos dando los pasos en el camino correcto: el camino de la transparencia, de las manos limpias".

"Les tengo que pedir más inversión, más tecnología para generar valor, que aceptemos el desafío no sólo de duplicar la producción de materias primas sino de pasar de ser el granero del mundo al supermercado del mundo".

"Sé que lo podemos hacer juntos y vamos a lograr que cada argentino pueda elegir dónde vivir y trabajar: eso es la verdadera igualdad de oportunidades".

"No puedo creer cuando escucho a aquellos que gobernaron durante tantos años, que ahora vienen con distintas propuestas y partidos a decir que tienen soluciones cuando nos gobernaron y nos dejaron en ruinas".

"No hay intocables, por más que ellos se lo crean, ni privilegiados ni dueños de la Justicia, los puertos ni el trabajo de los emprendedores, ni dueños de los jóvenes, como hace el narcotráfico, que se apodera y los destruye".

"Como nunca antes va a dar batalla a las mafias de los puertos, los juicios laborales, la Aduana y el narcotráfico, y no vamos a parar hasta echarlos de la Argentina".

"Los argentinos elegimos un camino distinto, de un Estado al servicio de al gente, no de la política, que resuelva nuestros problemas y enfrente las mafias sin miedos".

"Estamos preparando una reforma impositiva que involucre a todos los niveles de gobierno".

"Queremos una sociedad más justa, sin pobreza, sin exclusión".