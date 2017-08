Amistoso internacional de Argentina XV: derrotó a Toulon 45 a 24

El equipo dirigido por Felipe Contepomi, Diego Ternavasio e Ignacio Fernández Lobbe consiguió una alentadora victoria ante el conjunto francés

Argentina Vs Toulon. Foto: Facebook UAR

(Télam).- Argentina XV derrotó esta tarde al conjunto Toulon, de Francia, por 45-24 en encuentro amistoso que se llevó a cabo en las instalaciones del club Atlético de San Isidro ( CASI ).

En el equipo argentino, conducido por los técnicos Felipe Contepomi , Diego Ternavasio e Ignacio Fernández Lobbe, se destacaron las presencias de los jugadores Gonzalo Bertranou, Marcos Kremer y Manuel Montero, integrantes del plantel de "Los Pumas". La figura del encuentro fue el wing Rodrigo Etchart de Argentina XV quien anotó tres tries, dos en el primer tiempo y el restante en la parte complementaria.

En tanto, Toulon que cuenta con la participación entre su titulares de los argentinos Juan Martín Fernández Lobbe y Facundo Isa cerrará su periplo por el país el próximo viernes 4 de agosto, cuando juegue con el club Tucumán Lawn Tennis, en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Toulon debutará en el Top 14 de Francia el próximo 26 de agosto frente al club Pau.

Sintesis

Argentina XV: Bautista Delguy; Rodrigo Etchart, Santiago Alvarez Fourcade, Tomás Granella, Manuel Montero; Juan Cruz González, Gonzalo Bertranou; Rodrigo Bruni, Francisco Gorrissen (capitán) , Mariano Romanini; Diego Galetto, Santiago Portillo; Santiago Medrano, Agustín Gómez Di Nardo, Felipe Arregui. Entrenadores: Ignacio Fernández Lobbe, Felipe Contepomi y Diego Ternavasio. Ingresaron: Gaspar Baldunciel, Francisco Ferronato, Benjamín Espinal, Marcos Kremer, Benito Paolucci, Felipe Ezcurra, Santiago Mare y Fernando Luna.

Toulon: Eduard Padovani; Vincent Clerc, Mathieu Bastareaud, JP Pietersen, Eneriko Buliruarua; Jonathan Wisniewski, Anthony Meric; Juan Fernandez Lobbe (capitán), Raphaël Lakafia, Jean Monribot; Mamuka Gorgodze, Swan Rebbadj; Emerick Setiano, Bastien Soury, Florian Fresia. Entrenador: Fabien Galthie. Ingresaron: Bradi Alkhazashvili, Thomas Vernet , Corentin Vernet, Jocelino Suta, Facundo Isa, Luke McAlister, Eric Escande, Marcel Van der Merwe, Sebastien Tillous-Borde, Hugo Bonneval y Laurent Delboulbes.

Tantos en el primer tiempo: 5 ', 24', 32' y 40', conversiones González por tries de Delguy (2)-, Etchart y él mismo (A); 10 conversión Wisniewski por try de Bastareaud (T); 29' penal de González (A) y 36', try Bastareaud (T). Resultado parcial: Argentina XV 31 - Toulon 12.

Tantos en el segundo tiempo: 12' try de Meric (T); 25' y 33' conversiones de González por tries de él mismo y Etchart (A) y 40' conversión Escande por try de Buliruarua (T). Resultado final: Argentina XV 45-24.