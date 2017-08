La TV se apaga y se enciende

Unas cuantas voces apocalípticas recorrieron el aire en la semana posterior a la decisión de Telefé de levantar del aire Fanny la fan. Mientras las peripecias de sus personajes prosiguen en Internet y otras plataformas móviles, a razón de un capítulo nuevo por cada día hábil (ya vamos por el 23), la drástica medida del canal disparó los peores augurios sobre el futuro de la ficción producida en la Argentina. Y no solo eso. Si recurrimos a las herramientas televisivas, podríamos decir que el episodio es un adelanto del final de una historia no muy lejano, en el que seremos testigos de la muerte de la protagonista.

"La televisión de aire tiene fecha de vencimiento", pronosticó Gastón Portal, que se reconoció dueño de una visión "bastante oscura" del futuro de la TV de aire por el desinterés de las nuevas generaciones. "La TV tomó un camino de ida y tiene fecha de defunción", vaticinó Claudio Villarruel, para quien la ficción dejó de ser un valor para los canales abiertos, más inclinados a un modelo de "gente opinando, gente comiendo, gente gritando" que se extiende al 80 por ciento de la programación. "Cuando el 50% de la ficción argentina en 2017 en televisión abierta es eliminada al aire de un plumazo, a todos los que integramos la comunidad audiovisual el filo de un puñal helado nos recorre la espalda", planteó un duró comunicado de la Sociedad Argentina de Autores de la Argentina (Argentores), que reclamó la intervención más activa del Estado "como cualquier otra industria en peligro" que la necesita "para no hundirse".

Menos apocalípticos y más integrados, curiosamente, aparecieron en esta semana algunos de los protagonistas y responsables de Fanny la fan. "Las cosas no salieron como deseamos y eso siempre es triste, pero son las reglas de juego de nuestra profesión", se lamentó Agustina Cherri. "Yo entiendo y comparto el dolor de los actores que pusieron mucho tiempo, ganas, ensayos... Pero Telefé sigue apostando a la ficción; de hecho, ya estamos trabjando en un próximo proyecto", adelantó Sebastián Ortega. "El mercado tiene razones que por ahí los artistas no entienden", sostuvo Verónica Llinás, que dejó además una de las frases más sensatas de la semana, de la que poco se habló en medio de los enojos y los pronósticos más funestos. "Yo hubiera deseado darle más tiempo, porque hubiera mejorado", dijo.

Sabemos bien que en el mundo no hay contemplaciones con ficciones que arrancan mal, con el pie izquierdo. Hay programadores fríos y expeditivos que prefieren un corte veloz, rápido y de raíz antes de prolongar la agonía de una trama ininteligible o que despierta (por las razones que fuesen) la indiferencia general. Sin embargo, todavía se recuerda el modo en que Pol-ka pegó más de un volantazo en 2005 para asegurar la continuidad de Hombres de honor, que no había arrancado bien. Y, más cerca, todavía se habla de la fórmula de compromiso que le permitió a Entre caníbales sostener su historia y crear una suerte de mística alrededor de ella, aunque con la mitad de los episodios originalmente previstos.

¿Por qué Telefé no le dio otra oportunidad en el aire a Fanny la fan? Como se dijo desde esta columna hace siete días, atravesamos un período de cambios veloces y los paradigmas televisivos están puestos en cuestionamiento todo el tiempo. Lo que pide este momento tal vez reclame de los creadores de ficciones nuevas maneras de pensar cómo se cuentan historias en vez de ponerse a corregir lo que ya se vio y se juzgó definitivamente irreparable.

Curiosamente, la mejor respuesta a este nuevo tiempo la acercó un viejo zorro de las ficciones locales y uno de los últimos custodios de la estirpe tradicional de la telenovela clásica, la historia de amor de viejo cuño. "No creo que ni Ortega ni Pablo Culell hayan querido hacer una cosa que no anda. No creo que sea para darle tanta manija. Me pasó con novelas que arrancaron mal y las fuimos manejando sobre el camino. Tenés que ir cambiando las historias. Pero cuando tenés mucho grabado, te cuesta cambiar la historia. Fanny la fan estaba bien hecha, me saco el sombrero con Underground, pero a la gente no le gustó. Esta vez les tocó perder. Nos pasó a todos", dijo al sitio PrimiciasYa Enrique Estevanez, el artífice de Golpe al corazón.

Por eso, si nos quedamos sólo con la instantánea de uno solo de los episodios ocurridos durante esta semana de agitados pronunciamientos y malos presagios es posible que no veamos la realidad completa en perspectiva. Al ver todo el cuadro descubrimos dos hechos ocurridos esta semana. El primero es la confirmación de que justamente Golpe al corazón (una tira más clásica y menos rocambolesca que el proyecto más tradicional de Underground) ocupará desde el mes que viene en el prime time de Telefé buena parte del espacio que Fanny la fan dejó vacante. El segundo es la revelación de las primeras imágenes de Cuéntame cómo pasó, versión argentina de la muy exitosa ficción española que lleva ya 18 temporadas consecutivas recreando la historia cotidiana del último medio siglo en la península. El dato más importante es que ocupará a partir del 21 de agosto, de lunes a jueves, el horario central de la TV Pública, de 22 a 23.

De un poco más lejos llegaron también en estos días otras novedades que completan el cuadro y nos dicen, como en los buenos relatos de ficción, que algunas apariencias y frases hechas pueden resultar engañosas. La más reciente cumbre anual entre programadores de TV abierta y anunciantes en Estados Unidos arrojó un sorprendente resultado: habrá en la próxima temporada una inversión récord en avisos para la TV abierta y de cable de 19.700 millones de dólares, casi un 6% más que el año pasado. De esa cifra total, los canales de aire mejoraron el 4% con relación a 2016, con un total de casi 10.000 millones.

Más allá de cualquier comparación riesgosa, pueden aventurarse conclusiones que con razonable lógica responden a una mirada planetaria: los anunciantes todavía confían a pleno en la TV convencional como primera instancia de entretenimiento y sigue sacándoles ventaja a los medios digitales "porque los avisos en la televisión son 100% visibles", sostienen los analistas consultados por Los Angeles Times.

El impulso decisivo para esta recuperación tiene que ver con el interés que despertaron ficciones como This is Us, que estamos a punto de conocer. Este escenario reclama de los creadores y programadores argentinos una mezcla cabal de realismo, apertura mental, desprejuicio y respeto por la historia para honrar una frase de eterna vigencia: no hay nada mejor que contar una buena historia.