Lo que viene: 30/7 al 5/8

Los recomendados de la redacción

27 de agosto

es la fecha para la entrega de los Video Music Awards de MYV, en el Forum de Los Angeles. Katy Perry será la anfitriona

40 grupos y solistas

participarán en el festival que desde el 10 de agosto se realizará en el Club Atlético Fernández Fierro (AFF)

6 historias

De Roberto Fontanarrosa se convertirán en cortos de cine para recordarlo, al cumplirse diez años de su muerte

Cine

Una especie de conflicto

Cuando El planeta de los simios: la guerra se estrenó en Estados Unidos, el entusiasmado crítico de The New York Times A. O. Scott señaló que la película pertenece a ese raro territorio en el que el entretenimiento made in Hollywood encuentra apoyo en innovadoras ideas visuales y, sobre todo, se nutre de la mejor literatura posible en materia fantástica y de ciencia ficción. En otras palabras, detrás de esta película hay gente que piensa. Y que enriquece una trama que es puro entretenimiento con sensatos planteos en torno de grandes debates éticos y políticos del momento. La renovada saga del planeta de los simios llega aquí a su tercera parte después de dos magníficos episodios previos que habían dejado la vara bien alta. Matt Reeves, que retoma como director su aplaudido trabajo en Confrontación, el segundo episodio, va al hueso con el planteo del enfrentamiento frontal entre los primates evolucionados y los humanos que lograron sobrevivir. La opción se hace cada vez más clara: de la mano del genial Andy Serkis (Caesar, el líder de los monos), son los animales quienes expresan las posturas más humanistas frente a un grupo de humanos cada vez más descontrolados bajo el liderazgo de una figura (El Coronel, encarnado por Woody Harrelson) que no pocos asocian al Kurtz que inmortalizó Marlon Brando en Apocalypse Now.

El planeta de los simios: la guerra

De Matt Reeves, con Andy Serkis y Woody Harrelson

Estreno el jueves en los cines

Marcelo Stiletano

Televisión

Una belleza animada

El recuerdo de Marnie es una película de animación realizada por el director Hiromasa Yonebayashi en la productora Studio Ghibli, considerado uno de los mejores estudios de animación del mundo de la actualidad. Yonebayashi es el director más joven que hizo películas para esta mítica realizadora. Su primera obra para la compañía fue Arrietty y el mundo de los diminutos, en 2010, y luego El recuerdo de Marnie, en 2015, nominada al Oscar como mejor película de animación.

El film está basado en la novela para adolescentes homónima de la escritora británica Joan G. Robinson. Su protagonista es Anna, una solitaria huérfana de 12 años que vive con sus padres adoptivos. La chica es asmática y para aliviarla la envían a casa de unos familiares en un pueblo costero. Allí encuentra una enorme casa que ejerce una gran atracción sobre ella y donde conoce a Marnie, una misteriosa niña que se convertirá en su mejor amiga. Juntas desarrollarán una relación muy especial, y poco a poco Anna descubrirá que Marnie oculta un secreto y que hay un vínculo especial entre su amiga y esa casa. Yonebayashi eligió esta historia para su película a instancia de Hayao Miyazaki, director de Studio Ghibli y uno de sus fundadores, del que, en 2013, se vio su última realización, El viento se levanta, otra joya del arte de la animación japonesa.

El recuerdo de Marnie

Film animado de Hiromasa Yonebayashi

Hoy, a las 22.55

Por Max

Ricardo Marín

Popular

Como en otros tiempos

"Lo que ves no es lo que soy ni fui", canta Gabo Ferro en "Puesto a germinar", una de las canciones himno de su último álbum El lapsus del jinete solitario. Con ocho discos en solitario, el cantautor esculpió un hábitat misterioso de la canción, donde las palabras se funden en una conjunción esotérica con la melodía, la tensión de la guitarra y las cuerdas vocales. Su arte radica en esa poesía que se completa en el silencio de quien la escucha. Quizá por eso sus conciertos no son shows, son umbrales para pasar a otro espacio, fuera del materialismo de la época. Del otro lado está la poesía y está Gabo con su guitarra. En esa posición de maestro sensei, el músico puede sonar minimalista, furioso como si estuviera en una batalla, o íntimo como en el patio remoto de alguna infancia, que vivió o le contaron. Para escucharlo hay que estar preparado a la cercanía, a la emoción, incluso al desafío de lo inesperado. En el Xirgu-Espacio Untref, el cantautor se bajará del escenario y a la manera de un trovador antiguo, creará un formato íntimo circular, para revelar el misterio de sus últimas canciones, pero también de las otras, de las que se transformaron en clásicos de su repertorio. Aquellas, que están inscriptas en el imaginario musical de sus silenciosos seguidores, los que cantan poesía en voz baja, pero que por dentro son sacudidos por la tormenta de sus palabras.

Gabo Ferro

Presenta Íntimo circular

Xirgu-Espacio Untref, Chacabuco 875

El viernes, a las 21. Desde $ 300.

Teatro

Torrentoso y apasionado

Siempre hay "musicales tapados". Son aquellos de muy buena factura que no traspasan el mainstreaming, pero se vuelven relevantes por el paso que suelen dar, habitualmente, en un circuito off. Hablo de esto para referirme, especialmente, a aquellos estrenados en dos epicentros como Broadway y el West End. Asimismo, están aquellos directores extranjeros que suelen estar a la pesca de estas joyas para darles una mayor trascendencia y extender su vida en versiones habladas en idiomas diferentes. El realizador teatral y cinematográfico Juan Álvarez Prado lo hizo cuando rescató Los últimos cinco años, de Jason Robert Brown, musical que reprodujo en varias temporadas. Uno de sus actores fetiches es Germán Tripel, a quien volvió a convocar para estrenar por primera vez en la Argentina Murder Ballad, un musical de Juliana Nash y Julia Jordan que dio mucho que hablar desde su estreno en 2012. Primero pasó por el off Broadway para estrenarse luego en Londres y dejar una fuerte resonancia. No sólo por sus potentes canciones sino por una dramaturgia que se volvía más sólida con la presencia de muy buenos intérpretes. La trama gira en torno a un triángulo de amor torrentoso, en el que la pasión y la tensión se juegan una hábil pulseada. Junto a Tripel estarán en escena Florencia Otero, Patricio Arellano y Sofía Rangone, con dirección musical de Hernán Matorra.

Murder Ballad

Dirigida por Juan Álvarez Prado

Miércoles, a las 21.

Maipo Kabaret, Esmeralda 443.

Pablo Gorlero

Clásica

Magnetismo escénico

Sinfonía, de Luciano Berio (1925-2003) que el jueves será centro de programa del concierto de la Orquesta Estable, en el ciclo Colón Contemporáneo, no es una obra nueva. Fue estrenada en Nueva York en 1968 y tuvo una circulación mundial bien intensa. En Buenos Aires se escuchó en 2009. Tiene la variedad y riqueza de materiales, recursos, apelaciones e ingenio que caracterizan a este compositor, colocado siempre a horcajadas de las tendencias contemporáneas. Berio, siempre lució actualizado y ejerció gran atractivo musical, gracias a su brillante manejo de la orquesta y las voces, tanto actuales como añejas. En algunas composiciones, el interés del oyente estaba puesto, más en los procedimientos y en la técnica, que en lo que decía con ellos. Pero siempre construyó ceremonias musicales muy expresivas, de verdadero magnetismo escénico. Su Sinfonía incluye violines fantasmales que surgen del fondo, ocho voces amplificadas al nivel orquestal, canto, parlamentos, recitados y técnicas vocales variadas. El programa también cuenta con música de otros dos compositores. Uno de ellos es el gran creador polaco Witold Lutoslawski, lúcido y fecundo integrante del movimiento contemporáneo internacional. El otro es el joven y ya muy prestigioso inglés Thomas Adès. Dirigirá la orquesta Tito Cecherini y actuará el grupo Nonsense Ensamble Vocal de Solistas.

Colón Contemporáneo

Orquesta Estable del Teatro

Teatro Colón, Cerrito 628

Jueves, a las 20.30.

Jorge Aráoz Badí