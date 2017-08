Ahora, el domingo es el día político más fuerte de la TV

A los nombres fuertes de Lanata, Majul, Novaresio y hasta Mirtha Legrand se agregan desde esta noche los Leuco

Alfredo y Diego Leuco, con más horas en TN.

Identificado en otros momentos con el deporte y con el cine, el domingo televisivo tiene desde hace algún tiempo un nuevo y casi excluyente protagonista: el debate político. Gracias a este viraje, la pantalla dominical dejó de enfriarse y ahora se enciende con la presencia de figuras de alto perfil y de programas que funcionan a la vez como resumen de la semana previa y anticipo de lo que vendrá en materia de actualidad informativa.

Como la atención del público crece y las mediciones de audiencia son favorables, en esta etapa preelectoral los canales refuerzan todavía más esta oferta de programación. Los últimos en sumarse a esta tendencia son Alfredo y Diego Leuco , que ponen en marcha hoy en TN, de 20 a 22, un ciclo de tres meses complementario de su exitoso envío semanal de los martes, claramente conectado con el período que culminará el 22 de octubre con las elecciones de medio término.

"Desde los tiempos de Tato Bores, el domingo siempre fue un día político para la tele. Tato lo hacía con humor, pero a partir de la política. El otro elemento clave que llegó con el tiempo fue el desembarco de Jorge Lanata, junto a la presencia de Luis Majul y el aporte de Mirtha Legrand, una de las preguntadoras más fuertes de la pantalla. Así como mucha gente aprovecha el domingo para leer tranquilo todo el diario a la mañana, la televisión se fue perfilando hacia el lugar de la actualidad hacia la noche", señala a LA NACION Alfredo Leuco, a punto de subirse con su hijo a esta ola cada vez más caudalosa.

Alfredo Leuco.

Serán diez emisiones en las que Los Leuco sumarán a su tradicional programa nuevas secciones, informes y entrevistas. "No cambiarán la escenografía ni el perfil general. Lo que pasa es que a medida que se acercan las elecciones crece el interés del público por estos temas", agrega.

La pantalla política dominical ahora arranca a la hora del almuerzo en la mesa de Mirtha Legrand, por El Trece, y crece durante el resto de la jornada.

Ya se había hecho costumbre que de las dos apariciones semanales de Mirtha la más fuerte en materia política estaba en la mesa de los sábados. Pero como las expectativas electorales crecen, este mediodía estarán allí Sergio Massa y Roberto Lavagna.

A la hora en que Legrand se despide (las 15) comienzan por América las dos horas de Mauro, la pura verdad, con el estilo estridente y el clásico desfile de personalidades y figuras de perfil polémico que desde hace años identifican a Mauro Viale. Desde el atardecer, la pantalla política empieza a elevar la temperatura y a ejercer una dominación casi absoluta del horario central del domingo.

Hace punta, a las 20, Ronda de editores (TV Pública), con el debate entre los principales columnistas de los medios gráficos junto a María O'Donnell desde el estudio instalado en el CCK. Y media hora después se pone en marcha por América La cornisa, que lleva 18 temporadas en el aire. En esta misma franja horaria (de 20 a 22) se instala desde hoy el ciclo especial de los domingos de Los Leuco.

"Lamentablemente nos toca competir con Luis Majul, que es uno de mis mejores amigos. Tenemos un nivel y un perfil de audiencia compartido con La cornisa", reconoció Alfredo Leuco, que promete iniciar cada emisión con "la columna de los columnistas", durante la cual irá desglosando los comentarios editoriales y los principales textos de análisis políticos que se publican en los diarios durante el fin de semana.

"Lo haré con mucho respeto por cada uno. También con espíritu crítico y tratando de cumplir con un servicio al televidente, que a lo mejor no accede a todos los diarios. La idea es que esta reflexión concluya con la presencia en el estudio de alguno de esos columnistas. Hoy estará Jorge Fernández Díaz, que escribe cada domingo en LA NACION", detalla Leuco.

Después llegará un segmento en el que Leuco promete la polémica de la semana. "Elegimos un tema candente y traemos al piso a alguna figura de opiniones fuertes, contundentes, para debatir y cuestionarlo de manera respetuosa. El primero será Federico Andahazi", adelanta Leuco.

El resto del programa contará con el habitual comentario editorial de Alfredo Leuco, un segmento en el que Diego tratará algún tema ligado a las candentes cuestiones judiciales "en el lenguaje más llano y comprensible" y la presencia de figuras invitadas. Para esta noche se anuncian María Eugenia Vidal y Gladys González, candidata oficialista al Senado en las PASO.

No será la única presencia televisiva de la gobernadora bonaerense este domingo. También está anunciada, pero a las 22, en el living de #DeboDecir, el programa de Luis Novaresio por América que también genera cada semana frases políticas muy comentadas. A esa misma hora arranca Periodismo para todos por El Trece, esta noche con la expectativa de lo que pueda decir Jorge Lanata de su fallida incursión por Venezuela. "Queremos ser los teloneros de Lanata y dejarle la pantalla caliente. Todos saben que hablo con franqueza y no uso eufemismos. El público kirchnerista no nos sigue. Es inconmovible y escucha los programas afines como quien va a misa", completa Leuco en alusión a Economía política, conducido por Roberto Navarro y muy identificado con el kirchnerismo, que emite C5N con buen rating, de 21 a 23. Otra razón para sumar competencia a la pantalla dominical, cada vez con temperaturas políticas más altas.