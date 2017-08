Marcelo Tinelli, recargado: "Vuelvo porque siento que puedo colaborar con San Lorenzo"

Había pedido una licencia de 18 meses, pero apenas después de 105 días decidió regresar al ruedo; su relación con Chiqui Tapia, Messi y su deseo de ver campeón a la selección

"A Messi lo quiero como un amigo, lo veo muy enchufado con la selección", cuenta Tinelli. Foto: Foto prensa Ideas del Sur

Los tonos y la velocidad de la voz son indicadores de un estado de ánimo. En el caso de Marcelo Tinelli, que pasó por un tobogán de sensaciones en lo que va de 2017, estos dos índices marcaron una charla extensa y abierta con la nacion. En un diálogo con agenda abierta, el conductor televisivo anunció su regreso al fútbol, el pedido a la Comisión Directiva de San Lorenzo para volver a ejercer la vicepresidencia del club y la puerta abierta para regresar a su cargo a la selección nacional. Además se refirió a su estado de salud, su distancia sobre los temas de actualidad de la AFA, su expectativa por la llegada de la Superliga, su relación con Lionel Messi, el bicampeonato de San Lorenzo en la Liga Nacional de básquet, el título de Bolívar en la Liga Argentina de voleibol, entre otros.

Los altos y bajos en su tono de voz y el tiempo de reflexión para responder sobre los temas define su momento: muy entusiasmado con su rol de conductor en la 27° temporada de Showmatch, la pasión, adrenalina y gestos agradables aparecen al referirse a los proyectos en San Lorenzo -tanto en el fútbol como en el básquetbol-, la selección y el futuro de Bolívar. Mientras que se pone más serio al referirse a la AFA, el devenir de la Superliga o los problemas de salud del pasado que el pasado 17 de abril lo llevó a anunciar su retirada del fútbol.

-¿Cómo está de salud?

-Me siento muy bien y estoy pasando uno de mis mejores momentos de salud, profesional y anímico. Muy concentrado en el programa cada noche y, de hecho, creo que esta dedicación full time hace que el programa crezca en un montón de aspectos y se nota. De salud estoy muy bien después de ese momento de estrés traumático, ataque de pánico que no quedó muy claro a nivel clínico. Lo que sí quedó claro fue el estrés y que tenía que aflojar en algunas cosas. Creo que fue una alerta en mi físico que me dijo: 'Pará flaco que en algo tenés que aflojar' y es lo que hice.

-En ese momento la decisión fue renunciar al cargo en selecciones nacionales, a conducir la Superliga y la licencia en San Lorenzo.

-En San Lorenzo pedí una licencia de 18 meses, ahí donde tengo un mandato dado por los socios. El tema mío era el fútbol y, luego de hablarlo con mi psicólogo y los profesionales que me ayudan, entendimos que me demandaba mucho tiempo y desgaste. Que me estaba llevando a un estrés y que todo junto tenía que pararlo en algún momento. Así que dije renuncio a las cosas que sabía que no iba a volver como la Superliga y, en ese momento, la selección.

-Y la vuelta ahora ¿por qué se da?

-Porque siento que estoy mejor, que puedo volver a colaborar con San Lorenzo. Por eso presenté el viernes la nota pidiéndole a la Comisión Directiva que revoque el pedido de licencia aprobado la otra vez para y volver a trabajar a partir de la semana que viene. Quiero hacerme cargo de un montón de cosas que está bueno que tenga mi supervisión como el fútbol profesional, de a poco; los juveniles, más allá que estoy en permanente contacto con Fernando (Kuyumchoglu) y Hugo (Tocalli), la inauguración de la pensión y otras cosas importantes en la gestión. Del básquetbol nunca me fui y estuve siempre. Hoy puedo hacerlo, pero de a poco, porque tengo un programa que me demanda mucho tiempo.

-Aparece la palabra diversión después de todo lo vivido.

-Yo siempre me divertí en San Lorenzo. En los lugares que he estado uno se puede divertir y pasa buenos y malos momentos. Pero siempre trato de hacer las cosas que me gustan y estar en lugares donde la pasás bien, porque la vida es tan corta que uno tiene que estar en los sitios donde se sienta querido, apoyado y respaldado. Estar en un lugar donde uno fue elegido por casi el 90 por ciento de los socios es saber que el respaldo lo tenés.

-¿Cómo analiza la gestión de Tapia al frente de la AFA? ¿Por qué tuvo un reconocimiento hacia su persona antes de su renuncia?

-Ahora no estoy hablando mucho con él y no estoy siguiendo el día a día del fútbol en la AFA. Lo que sí le agradecí porque en los momentos difíciles míos estuvo muy cerca. Tuvo un gesto muy bueno de invitarme a participar luego de haber ganado las elecciones para trabajar en la selección argentina. Y en el momento que tuve un problema de salud fue el primero que estuvo casi siempre al lado mío, apoyándome y entendiéndome en todo lo que me pasaba. Así que como ser humano lo respeto mucho y le agradezco el apoyo que me dio.

-Mariano Elizondo -presidente de la Superliga- es una persona muy vinculada a usted ¿Cómo lo definiría?

-Tiene un perfil muy bajo y es sumamente capaz, sabe muchísimo de fútbol, de medios de comunicación, de relaciones políticas, de negociar con cadenas televisivas y de exportación de contenidos. Estuvo en los grandes festivales de televisión del mundo y conoce a todas las cadenas, entonces va a poder exportar el fútbol argentino, que es uno de los desafíos que va a tener la Superliga. Es una persona honesta, transparente, sincera, de pocas palabras y muy ejecutivo. Lo quiero mucho y ojalá le vaya bien.

-¿Cómo vive el cambio de escenario que vive la selección de aquel instante apocalíptico en La Paz a la expectativa del partido con Uruguay en el Centenario?

-Estoy muy contento que se haya podido cambiar el escenario y con este fallo que nos va a poner en zona de clasificación directa al Mundial, porque eso le hace muy bien a Argentina. Lo veo a Jorge (Sampaoli) sumamente enchufado, más allá del cariño y aprecio que le tengo al Patón (Bauza). Me parecen sorprendentes el trabajo y la dedicación de Sampaoli. Hemos hablado un par de veces y tengo un buen diálogo con él. Cuando veo que cita a los jugadores del fútbol local, les marca y les muestra videos observo a una persona muy enganchada con el proyecto, me pone muy bien. Ojalá que traigamos un buen resultado de Uruguay porque sueño, anhelo y deseo que todos juntos estemos levantando la Copa en Rusia en 2018. en el lugar que esté como hincha o en el lugar que sea. Ojalá los argentinos podamos disfrutar de ese final.

-¿Sigue hablando con Lionel Messi más allá de haber estado en su casamiento?

-La relación sigue siendo muy cercana, hablo bastante con él. Me encantó estar en su casamiento porque es una persona a la que quiero mucho; no es mi íntimo amigo, pero lo quiero como a un amigo. También a su familia: a su mamá, a su papá, a sus hermanos. Me encanta todo lo que vive él y compartimos un sueño que es ganar la Copa del Mundo de Rusia 2018. Seguramente muchos de los chicos tienen ganas para que vuelva y esté. pero veremos cómo se van dando las cosas. Pero hoy a Leo lo veo muy enchufado con la selección y me pone muy contento porque eso nos hace bien a todos.

-¿El veremos es una puerta abierta..?

-Hoy es no, pero no sé el día de mañana. A mí me da enorme placer y me pone muy feliz como ser humano que se haya valorado el trabajo que uno ha podido realizar en un tiempo tan corto. Y más por referentes tan importantes. Entonces, cuando a uno le valoran las cosas que ha hecho, me hacen muy bien. Cuando hay charlas con personas tan importantes para el fútbol y desean tanto que todos podamos volver a juntarnos detrás de un objetivo no puedo decir un "no" tajante. Lo que hoy tengo que decir es que no porque de a poco estoy tratando de estar mejor y cuidándome, pero no lo puedo descartar definitivamente.

-Lo que sí puede afirmar es que volver a San Lorenzo es un primer paso a nuevos desafíos.

- Totalmente, porque estoy en un mandato elegido por los socios hasta 2019. No sé si será el definitivo dentro del fútbol, pero éste es el primer paso que voy a dar.