Tinelli y su relación con Lammens: "Siempre me sentí cómodo trabajando con Matías"

Las claves en la gestión de San Lorenzo con miras al futuro y la búsqueda de fortalecer el proyecto

Tinelli y Lammens. Foto: Archivo

-¿Cuáles son los desafíos en este regreso? ¿Hay diferencias o similitudes con aquella licencia de 2014?

-Me quiero volver a sentar con (Diego) Aguirre después de tanto tiempo, quizás antes del partido de vuelta con Emelec, para mirar hacia adelante. Ojalá podamos pasar de etapa en la Copa Libertadores para volver a tener una alegría como la que tuvimos en 2014, ¿por qué no? San Lorenzo tiene muchas obras en este momento. Hay que volver a ver el tema números, porque venimos pagando cuotas de Carrefour que salen de las arcas del club, pero estamos cumpliendo con la adquisición de terrenos y son motivo de orgullo. Además, tenemos que trabajar políticamente porque somos gobierno hasta 2019 y hay que ver cómo sigue todo esto. más las otras disciplinas. Hay para divertirse.

-Aparece la palabra diversión después de todo lo vivido.

-Yo siempre me divertí en San Lorenzo. En los lugares que he estado uno se puede divertir y pasar buenos y malos momentos. Pero siempre trato de hacer las cosas que me gustan y estar en lugares donde la pasás bien, porque la vida es tan corta que uno tiene que estar en los sitios donde se sienta querido, apoyado y respaldado. Estar en un lugar donde uno ha sido elegido por casi el 90 por ciento de los socios implica saber que el respaldo lo tenés.

-Se habló mucho de su relación con Matías Lammens... ¿cuánto hubo de verdad en sus diferencias?

-Siempre me sentí cómodo trabajando con Matías. Todas esas peleas creo que salen de la parte política del club, más que de la realidad. Cuando uno asume en un club se hace cargo de las relaciones exteriores, donde están los vínculos con AFA. Ahí pasás de las acusaciones de no tener peso a descuidar la institución y sólo preocuparse por la carrera política en la AFA. Es la rosca interna del club que no va a cambiar nunca. Y uno no tiene que prestarle atención y sí estar por encima de ese tema. Y si hemos tenido diferencias, que son normales de cualquier relación, las hemos sabido hablar de forma adulta. A Matías lo quiero mucho y es la persona que elegí para ser presidente de San Lorenzo siendo él un chico de 32 años. Ese cariño no va a cambiar nunca y lo respeto, lo admiro y lo quiero. Cuando pasan estas cosas y rumores entran en duda hasta los más cercanos, que se preguntan si las diferencias son reales. Y algunos se aprovechan de estas situaciones, porque se sienten cómodos desde las diferencias que hablan del ser humano y sus miserias.

-Ambos tuvieron el mismo recorrido por haber estado muy cerca de la AFA y luego salir.

-Salir corriendo. Roberto (Álvarez) está representando a San Lorenzo en la AFA y Matías (Lammens) es vicepresidente de la Superliga. San Lorenzo tiene que tener una presencia fuerte en AFA porque es uno de los clubes más importantes de la Argentina, en pos de construir un fútbol mejor.