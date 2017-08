Tinelli íntimo: el recuerdo de su padre con el básquetbol y su admiración por Manu Ginóbili

El bicampeonato de San Lorenzo de la mano de Julio Lamas, cristalizado en Boedo, tuvo un significado muy especial en el dirigente; las vivencias de la infancia volvieron a su mente

Tinelli festejando el bicampeonato de la Liga Nacional. Foto: FotoBAIRES

Durante este tiempo de ausencia en el ámbito público respecto del fútbol, llegó la consagración de San Lorenzo con el bicampeonato en la Liga Nacional de básquetbol.

-¿Qué significó repetir el título en el básquetbol con San Lorenzo?

-Al igual que con el voleibol, se me mezcla la imagen de mi papá. Obtener el título en Boedo fue muy fuerte para recobrar aquellos recuerdos: veníamos a Buenos Aires a fines de los años '60 y él me hablaba sobre la 'Catedral del básquetbol'. Dos cosas me marcaron mucho de mi papá: me decía que habíamos regalado la Copa Libertadores en 1960 contra Peñarol -justo en el año que había nacido- y lo otro es el básquetbol. Me lo comentaba en el tren, cuando veníamos a ver los partidos de fútbol de San Lorenzo. Cuando me desempeñé como vicepresidente, el regalo de la Copa Libertadores también fue dirigido a él. Lo mismo que el título del básquet en Boedo, porque lo festejé mucho.

Foto: Télam

-Además, tuvo un sabor de despedida por la partida de Julio Lamas.

-Lamas fue una pieza vital en el andamiaje de estos dos años y se lo va a extrañar mucho. Sabíamos lo de Julio porque el primer año me había dicho que no quería seguir dirigiendo en la Liga Nacional. Habíamos pensado que actuara como una especie de manager de deportes de San Lorenzo. Pero cuando le vino la oferta de Japón, no me sorprendió su decisión. Me pareció un buen desafío profesional y económico para su carrera.

-¿Cómo se dio el proceso de buscarle un reemplazo?

-Tratamos de pensar en alguien que siguiera la misma línea de Lamas, con buena relación con el plantel: un técnico que, escuchándolo, aceptara las caras del equipo. Sucedía que teníamos algunos contratos firmados por dos años y necesitábamos que no hubiera que hacer grandes modificaciones. Nos juntamos con Gonzalo García y entendimos que era el DT indicado.

-¿Qué puede decir de Ginóbili?

-Es un todoterreno. No sólo un jugador dentro de la cancha, sino también un ejemplo para los chicos y todo el deporte. Un deportista que es emblemático y que te genera orgullo y admiración. Es una persona muy simple, con una gran humildad y generosidad. Es un placer tener en la Argentina, dentro y fuera de la cancha, a una persona como Ginóbili. No dicho por mí, sino por todos. Realiza un montón de cosas que lo hacen aún más grande; no es sólo un jugador dentro de una cancha.

-Cuál es su opinión sobre la selección de básquetbol y su renovación generacional?

-Vivo esta situación de recambio de manera natural. Tengo una buena relación con Sergio Hernández, que es un excelente tipo y mejor técnico. No vivo este recambio como algo traumático. Me encanta que Manu (Ginóbili) siga jugando al nivel que está y continúe siendo pieza fundamental, como en las finales de la NBA. Además, que Luis (Scola) sea el estandarte de esta selección y que esté rodeado de un montón de chicos que la están rompiendo en la Liga Nacional. Me parece que tenemos un muy buen equipo. Al seleccionado le falta fogueo internacional, pero arrancar con dos bases de los mejores del mundo como Campazzo y Laprovíttola te da una base muy importante. Hay que animarse al recambio y, como dirigente, deben tomarse esas decisiones. Está muy bien lo que ha hecho Federico Susbieles al frente a de la Confederación Argentina. Gabriel Deck, con la edad que tiene es un avión y puede llegar a ser un gran proyecto dentro de la selección.